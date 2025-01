Dwa mecze, dwa zwycięstwa. Świetny początek polskiego klubu w Lidze Europejskiej

Piłkarki ręczne KGHM MKS Zagłębia Lubin pokonały na wyjeździe JDA Bourgogne Dijon Handball 29:27 (15:16) w drugiej kolejce grupy C Ligi Europejskiej. To druga wygrana mistrzyń Polski w tych rozgrywkach.

Od pierwszych minut mecz był bardzo wyrównany i żadnej z drużyn nie udało się na dłużej przejąć inicjatywy. Dijon prowadził 2:1, ale Zagłębie szybko odpowiedziało dwoma golami, a kilka minut później odskoczyło na dwa trafienia (6:4). Od tego momentu mistrzynie Polski utrzymywały minimalną przewagę, a Francuzki musiały gonić wynik. Tak było do stanu 12:12, kiedy role się odwróciły i w kolejnych minutach to lubinianki były w pozycji goniących.

Zaraz po przerwie trafiła Karolina Kochaniak-Sala, a za chwilę Aneta Promis i Zagłębie wygrywało. Niespełna trzy minuty później po raz kolejny zmieniło się prowadzenie i to Dijon był w lepszej sytuacji. I tak wyglądały kolejne akcje: gol za gol, obrona za obronę. Nawet jeżeli Zagłębiu udało się doskoczyć na 20:18, to kilka minut później było już 21:21.

Kolejne kluczowe trzy akcje należały jednak do mistrzyń Polski (24:21) i trener Clement Alcacer poprosił o czas. Po wznowieniu gry Francuzki zdobyły szybko bramkę, ale później dwa razy trafiły piłkarki zespołu gości (26:22) i wydawało się, że Zagłębie przejęło inicjatywę. Zespół z Dijon się jednak nie poddał i zmniejszył straty do jednego gola (25:26).

Wygrana o wygraną trwała do ostatnich chwil. Na 30 sekund przed końcem Zagłębie nadal prowadziło jednym golem i miało piłkę. Trenerka Bożena Karkut poprosiła o czas. Po wznowieniu gry piłka trafiła do Cavo, a ta posłała ją do siatki i już nic i nikt nie mógł odebrać wygranej lubiniankom.

W drugim meczu grupy C Motherson Mosonmagyarovari FC z Węgier przegrał 32:34 (16:17) z niemieckim HSG Blomberg-Lippe. Ten drugi zespół będzie kolejnym rywalem Zagłębia. Spotkanie zostanie rozegrane 26 stycznia na boisku rywalek.

Liga Europejska - 2. kolejka

JDA Bourgogne Dijon Handball - KGHM MKS Zagłębie Lubin 29:27 (15:16)

KGHM MKS Zagłębie: Barbara Zima, Monika Maliczkiewicz – Karolina Kochaniak-Sala 8, Malena Cavo 7, Kinga Jakubowska 4, Aneta Promis 4, Mariane Fernandez 3, Kinga Grzyb 1, Adrianna Górna 1, Goundouba Guirassy 1.

Najwięcej goli dla Dijon: Stine Lonborg 5, Maureen Gayet, Mathilde Plotton, Victoria Urban Medel i Celine Sivertsen po 3.

Tabela Grupy C:

1. Blomberg-Lippe 2 2 0 0 69:62 +7 4

2. Zagłębie Lubin 2 2 0 0 60:56 +4 4

3. Motherson 2 0 0 2 61:65 -4 0

4. Bourgogne Dijon 2 0 0 2 57:64 -7 0.

RI, PAP