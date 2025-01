Pochodząca z Raszyna zawodniczka do tej pory bardzo dobrze prezentowała się podczas zmagań w Melbourne. Warto przypomnieć, że wiceliderka rankingu WTA ma za sobą już trzy starcia, w których nie straciła ani jednego seta. Jej wyższość musiały uznać Katerina Siniakova, Rebecca Sramkova i Emma Raducanu.

W pamięci kibiców na pewno na długo zapisze się pojedynek Świątek z trzecią z wymienionych rywalek. Polka nie dała mistrzyni US Open z 2021 najmniejszych szans, wygrywając starcie w dwóch setach - 6:1, 6:0.

W czwartej rundzie wielkoszlemowego turnieju oponentką drugiej rakiety świata będzie Eva Lys. Niemka w swoich poprzednich starciach w Melbourne pokonała: Kimberly Birrell, Warwarę Graczową oraz Jaqueline Cristian.

Należy zaznaczyć, że Lys obecnie plasuje się na 128. miejscu w ogólnoświatowym rankingu tenisistek, przez co awans do czwartej rundy wielkoszlemowego turnieju jest już sporym sukcesem dla 23-latki. Nikogo nie dziwi zatem fakt, że to Świątek stawiana jest w roli faworytki przed zbliżającym się pojedynkiem.

Kiedy mecz Iga Świątek - Eva Lys? O której godzinie mecz Iga Świątek - Eva Lys?

Kiedy mecz Igi Świątek na Australian Open? To pytanie zadają sobie wszyscy polscy tenisowi kibice. Starcie Świątek - Lys zostanie rozegrane w poniedziałek 20 stycznia. Godzina rozpoczęcia meczu to 9:00 czasu polskiego.