Polscy piłkarze ręczni na zakończenie rozgrywek grupowych rundy wstępnej w niedzielę zmierzą się w duńskim Herning ze Szwajcarią. Tylko wygrana zagwarantuje im awans do dalszej fazy turnieju. Kiedy mecz Polska - Szwajcaria? O której godzinie mecz Polska - Szwajcaria?

Na inaugurację rozgrywek w grupie A Biało-Czerwoni zebrali dobre noty, ale przegrali z wicemistrzami olimpijskimi Niemcami 28:35. Z Czechami zespół Marcina Lijewkiego zremisował 19:19. Podobny bilans punktowy mają Helweci, ale notują nieznacznie lepszy stosunek bramek. To efekt podziału punktów z Czechami (17:17) i porażki z Niemcami (29:31).

ZOBACZ TAKŻE: Co za dramaturgia! Niesamowita walka w końcówce meczu Polska - Czechy

Szkoleniowcem najbliższych rywali Polaków jest Niemiec Andy Schmid. Do niego należy rekord zdobytych bramek, biorąc pod uwagę wszystkie europejskie reprezentacje - 1094. Doskonałe osiągnięcie zanotował w 218 występach w narodowych barwach. Schmid był pięciokrotnie wybierany MVP Bundesligi jako zawodnik Rhein-Neckar Loewen.

W tegorocznym mundialu do wyróżniających się zawodników Szwajcarów należą rozgrywający Lenny Rubin i bramkarz Nikola Portner. Rubin na koncie ma 15 trafień, co klasyfikuje go w TOP 10 strzelców turnieju. Portner w dwóch meczach mistrzostw nie miał zmiennika i w sumie notuje 36,9 procent skuteczności. Obronił 27 z 73 rzutów rywali.

Ostatnim razem Polska i Szwajcaria o stawkę zmierzyły się w Euro 2020. Szwajcarzy wygrali 31:24, a Schmid zdobył 15 goli. Biało-Czerwoni ostatnią wygraną zanotowali w czerwcu 2008 roku w kwalifikacjach mistrzostw świata. Na zwycięstwo 32:24 zapracował też Marcin Lijewski, zdobywca trzech bramek.

Kiedy mecz Polska - Szwajcaria? O której godzinie mecz Polska - Szwajcaria?

Kiedy mecz Polski na mistrzostwach świata? To pytania zadają sobie polscy kibice. Starcie Polska - Szwajcaria odbędzie się w niedzielę 19 stycznia. Godzina meczu to 15:30.

AA, PAP