Polska kontra Szwajcaria to mecz w ramach mistrzostw świata piłkarzy ręcznych. Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Szwajcaria na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:30.

Polscy piłkarze ręczni na zakończenie rozgrywek grupowych rundy wstępnej w niedzielę zmierzą się w duńskim Herning ze Szwajcarią. Tylko wygrana zagwarantuje im awans do dalszej fazy turnieju.

ZOBACZ TAKŻE: Sławomir Szmal z nadzieją patrzy w przyszłość. "Nie obawiam się o wynik"

- Oni zagrali świetne zawody z Niemcami, choć przegrali 29:31. Mają podobny do nich styl gry, ale nieco mniej jakości. Gdyby Andreas Wolff nie odbił 20 piłek, to może by i wygrali - ocenił obrotowy reprezentacji Polski Maciej Gębala.

107-krotny reprezentant kraju wskazał, że to Lenny Rubin będzie najgroźniejszym zawodnikiem Szwajcarów. Rozgrywający bierze na siebie ciężar gry.

- Gra dużo w ataku i w obronie. Zdobywa sporo bramek, ma ich już 15 - przypomniał.

Jego zdaniem drugim wyróżniającym się graczem rywali jest bramkarz Nikola Portner. Ten po remisie 17:17 z Czechami został wybrany najbardziej wartościowym graczem (MVP) meczu.

- Musimy wejść na poziom obrony tak, jak w poprzednich dwóch spotkaniach. Tak, aby nasi bramkarze odbili co najmniej 10 piłek. Z kolei w ataku powinniśmy zagrać tak, jak w pierwszej połowie z Niemcami - taką receptę na sukces w trzecim meczu wystawił Gębala.

W dotychczasowych 42 meczach Biało-Czerwoni zwyciężyli 21 razy, Szwajcarzy triumfowali 15-krotnie, sześć spotkań zakończyło się remisem.

Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Szwajcaria na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:30.