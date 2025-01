SuperLega: Lube Civitanova - Sir Safety Perugia. Relacja live i wynik na żywo

Lube Civitanova - Sir Safety Perugia to jeden z meczów 17. kolejki siatkarskiej SuperLegi. Konfrontacje obu drużyn należą do klasyków włoskich rozgrywek. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Zarówno Lube, jak i Perugia to giganci włoskiej siatkówki, którzy co roku rywalizują o najwyższe cele w Italii oraz Europie. W sezonie 2024/2025 zawodnikom Lube nie było akurat dane wystartować w zmaganiach Ligi Mistrzów ze względu na kiepskie wyniki na krajowym podwórku rok wcześniej. W zamian piąta siła rozgrywek poprzedniego sezonu przystąpiła do Pucharu Challenge.

Z kolei Perugia to aktualny mistrz Włoch, który 2025 rok rozpoczęła z kompletem zwycięstw w Lidze Mistrzów oraz SuperLedze. Pierwsza porażka w sezonie nastąpiła dopiero 12 stycznia w domowym starciu z Trentino 2:3.

W listopadzie 2024 roku Perugia po zaciętym meczu pokonała u siebie Lube 3:2, mimo że przegrywała już 0:2 w setach. Przypomnijmy, że siatkarzem mistrzów Italii jest Kamil Semeniuk.

KN, Polsat Sport