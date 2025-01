Bez niespodzianki! Zdecydowane zwycięstwo siatkarzy Asseco Resovii

Siatkarze GKS Katowice przegrali z Asseco Resovią 0:3 w spotkaniu 21. kolejki PlusLigi. Drużyna z Rzeszowa odniosła dziesiąte zwycięstwo w sezonie i zdobyła cenne punkty w walce o play-off. Dla zamykającej tabelę ekipy GKS to już osiemnasta porażka.

Wyrównaną rywalizację toczyły obie ekipy na początku meczu (10:10). Goście odskoczyli, gdy dwa asy serwisowe posłał Gregor Ropret (10:13), ale ekipa z Katowic szybko zdołała wyrównać (15:15). W odpowiedzi poszła jednak seria Asseco Resovii, gdy w polu zagrywki pojawił się Stephen Boyer (15:21). Goście mieli przewagę w ataku, a ostatnią akcję seta zakończyli punktowym blokiem (18:25).

Drugą odsłonę dwoma asami serwisowymi otworzył Bartosz Bednorz (0:2). Gospodarze wyrównali, ale dotrzymywali rywalom kroku jedynie do stanu 6:6, bo później przewagę zaczęli budować rzeszowianie. Nadal byli skuteczniejsi w ataku i lepiej od rywali radzili sobie w polu serwisowym. Powiększali przewagę (9:14, 12:19) i spokojnie zmierzali po wygraną. Przypieczętował ją atakiem po bloku rywali Lukas Vasina (18:25).

W trzeciej partii gospodarze długo toczyli wyrównaną rywalizację z rzeszowską drużyną. Kluczowa okazała się seria kilku akcji wygranych przez gości od stanu 15:15 do 15:19. Błąd dotknięcia siatki w ekipie gospodarzy, dwa ataki i blok i Asseco Resovia uzyskała przewagę, której nie oddała już do końca seta. Tym bardziej, że poszła kolejna seria gości, gdy w polu serwisowym pojawił się Karol Kłos (16:24). Skuteczny atak blok-aut Lukasa Vasiny zakończył to jednostronne spotkanie (17:25).

Skrót meczu GKS - Resovia:



Najwięcej punktów: Aymen Bouguerra (10) – GKS; Stephen Boyer (13), Lukas Vasina (13), Bartosz Bednorz (12) – Asseco Resovia. Goście byli skuteczniejsi w ataku, lepiej punktowali zagrywką (4–7) i popełnili mniej błędów własnych. MVP: Lukas Vasina (13/21 = 62% skuteczności w ataku; 64% pozytywnego przyjęcia).

GKS Katowice – Asseco Resovia Rzeszów 0:3 (18:25, 18:25, 17:25)

GKS: Alexander Berger, Łukasz Usowicz, Damian Domagała, Aymen Bouguerra, Bartłomiej Krulicki, Joshua Tuaniga – Bartosz Mariański (libero) oraz Krzysztof Gibek, Bartosz Gomułka, Piotr Fenoszyn, Jewhenij Kisiluk. Trener: Emil Siewiorek.

Resovia: Stephen Boyer, Bartosz Bednorz, Karol Kłos, Gregor Ropret, Lukas Vasina, Dawid Woch – Michał Potera (libero) oraz Dawid Ogórek (libero). Trener: Tuomas Sammelvuo.

