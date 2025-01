Gdzie obejrzeć mecz Indykpol AZS Olsztyn - Jastrzębski Węgiel?

Indykpol AZS Olsztyn podejmie Jastrzębski Węgiel w ramach 21. kolejki PlusLigi. Kto wygra to spotkanie? Transmisja meczu Indykpol AZS Olsztyn - Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

To będzie starcie lidera krajowych rozgrywek z pretendentem do wejścia do czołowej "ósemki". W poprzednim spotkaniu tych drużyn, które odbyło się w listopadzie, jastrzębianie na własnym parkiecie nie dali szans rywalom. Czy w hali Urania siatkarze Marcina Mierzejewskiego okażą się bardziej skuteczni?

W 20. kolejce PlusLigi olsztynianie przegrali 2:3 z PSG Stalą Nysa. Z kolei mistrzowie Polski w czterech setach poradzili sobie z ekipą Steam Hemarpol Norwida Częstochowa.

Transmisja meczu Indykpol AZS Olsztyn - Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport