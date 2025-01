"Przedwczesny finał" Australian Open rozstrzygnięty! 3,5 godziny walki gigantów

Panowie zdążyli już przyzwyczaić fanów do tego, że ich pojedynki zawsze stoją na bardzo wysokim poziomie. Tak było i tym razem. Warto wspomnieć, że popularny "Nole" awansował do ćwierćfinału po zwycięstwie z Jirim Lehecką, natomiast Alcaraz wygrał po kreczu Jacka Drapera.

Djokovic rozpoczął od prowadzenia 2:0, lecz nie wykorzystał szansy na powiększenie go i po chwili było już 2:2. Gra wyrównała się i wydawało się, że dojdzie do tie-breaka. Przy stanie 4:4 "Carlitos" miał aż trzy szanse na przełamanie rywala - i z tej ostatniej skorzystał. Przy własnym serwisie dopełnił dzieła i po 50 minutach gry prowadził 1:0.

Początek drugiego seta wyglądał podobnie, tyle że tym razem Serb wykorzystał szansę na prowadzenie 3:0. Alcarazowi udało się wydostać z tej sytuacji, ale tym razem to on "pękł" w końcówce. Djokovic wygrał ostatnie podanie Hiszpana bez straty punktu.

Trzecia partia była najbardziej wyrównana. 37-latek znów mógł przełamać przeciwnika, ale nie wykorzystał dwóch break-pointów. Co się odwlecze, to nie uciecze. "Nole" wygrał kolejny serwis Alcaraza i wyszedł na prowadzenie 4:2. Obaj panowie stracili jeszcze po jednym podaniu, ale ostatecznie to Djokovic okazał się lepszy, robiąc poważny krok w kierunku półfinału.

Kolejny set - kolejne przełamanie na początku. "Carlitos" po raz kolejny starał się powrócić, lecz Djokovic był tego dnia zbyt mocny. Bronił wszystko, a co więcej, zmuszał rywala do błędów i doprowadzał go tym do wielkiej frustracji. Po ponad 3,5 godzinach walki Serb mógł wznieść dłonie w geście zwycięstwa.

W półfinale Djokovic zmierzy się z Alexandrem Zverevem. Niemiec w ćwierćfinale pokonał Tommy'ego Paula.



Novak Djokovic - Carlos Alcaraz 3:1 (4:6, 6:4, 6:3, 6:4)

Polsat Sport