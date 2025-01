Jannik Sinner coraz bliżej obrony tytułu! Pewny awans na Australian Open

Spotkanie trwało godzinę i 48 minut, a przewaga walczącego o trzeci tytuł tej rangi 23-latka z Południowego Tyrolu nie podlegała dyskusji.

ZOBACZ TAKŻE: Zrobił to po raz drugi w karierze. Amerykanin powalczy o finał Australian Open

Przyczyniła się do tego słabsza niż można się było spodziewać postawa 25-letniego De Minaura, który po raz piąty w karierze, a czwarty z rzędu, dostał się do ćwierćfinału Wielkiego Szlema, ale dotychczas nie zrobił następnego kroku. Australijczyk trafiał ledwie co drugi pierwszy serwis, zaliczył tylko 10 uderzeń wygrywających, a z kolei odnotował aż 26 niewymuszonych błędów. Zdobył tylko 10 punktów przy podaniu rywala, który wyraźnie mu nie leży - była to ich 10. potyczka i 10. zwycięstwo Włocha.

Sinner jest niepokonany od 19 meczów. Ostatniej porażki doznał 2 października, przegrywając z Hiszpanem Carlosem Alcarazem w finale turnieju WTA w Pekinie. W między czasie triumfował w kończącym sezon turnieju ATP Finals.

W półfinale jego rywalem będzie rozstawiony z numerem 21. Ben Shelton, który wcześniej w środę pokonał Włocha Lorenzo Sonego 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7-4). Do tego etapu imprezy wielkoszlemowej 22-letni Amerykanin dotarł wcześniej tylko w US Open w 2023 roku.

Drugą parę tworzą walczący o rekordowy 11. triumf w Melbourne Serb Novak Djokovic (nr 7.) i Niemiec Alexander Zverev (2.).

AA, PAP