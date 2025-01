Niewiarygodne, gdzie chcą zorganizować mecz siatkówki. To byłby hit!

Informacja ta pojawiła się we włoskich mediach, a także w mediach społecznościowych przedstawicieli magistratu. Doszło już do spotkania włodarzy miasta z oficjelami lokalnego związku siatkarskiego. Starania o realizację tego planu rozpoczęły się już kilka lat temu. Celem jest promocja miejscowości poprzez sport. Projekt jest blisko finalizacji.

ZOBACZ TAKŻE: Wyjaśniła się przyszłość siatkarskiego gwiazdora. To w tym klubie zagra

"Pracujemy nad tym, aby zorganizować któryś z meczów towarzyskich reprezentacji Włoch w siatkówce mężczyzn lub kobiet, w ramach przygotowań do rozgrywek europejskich. Wydarzenie, które odbyłoby się w teatrze antycznym, rzuciłby zupełnie inne światło na to miejsce. To byłoby unikatowe doświadczenie, podobne do tego, co wydarzyło się w Weronie na inaugurację mistrzostw Europy kobiet pomiędzy Włochami a Rumunią" - zaznaczył Cateno De Luca, jeden z polityków, pomysłodawca ambitnego projektu.

Przypomnijmy, że wspomniany mecz odbył się w 2023 roku w historycznym Amfiteatrze w Weronie. Teatr antyczny w Taorminie posiada prawie dwutysięczną historię.

Polsat Sport