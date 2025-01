Na drodze do finału Sabalenka straciła tylko jednego seta. Miało to miejsce w spotkaniu ćwierćfinałowym z Anastazją Pawluczenkową. W pozostałych starciach nie dała rywalkom większych szans i pewnie awansowała do finału. Przypomnijmy, że aktualna liderka rankingu WTA wygrywała Australian Open w dwóch poprzednich edycjach. Warto również wspomnieć, iż Białorusinka triumfowała również w ostatnim turnieju wielkoszlemowym, a zatem US Open 2024.

Przeciwniczka Sabalenki to 29-letnia Keys. Za sprawą awansu do finału Amerykanka wyrównała swoje najlepsze osiągnięcie w wielkoszlemowych zmaganiach. Do tej pory do finału dotarła tylko raz. Miało to miejsce w US Open 2017. Udział w meczu o zwycięstwo w turnieju Keys zapewniła sobie dzięki wygranej nad Igą Świątek w półfinale. Spotkanie było niezwykle emocjonujące, a o jego wyniku przesądzić musiał tie-break w trzecim secie. W nim Amerykanka okazała się lepsza.

Dodajmy, że przed sobotnim finałem Sabalenka i Keys mierzyły się ze sobą pięciokrotnie. Aż cztery razy zwycięsko z tych potyczek wychodziła Białorusinka. Natomiast Amerykanka wygrała tylko raz.

Relacja live i wynik na żywo meczu Aryna Sabalenka - Madison Keys na Polsatsport.pl. Początek w sobotę 25 stycznia ok. godziny 9:30.