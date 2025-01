Jagiellonia Białystok kontra NK Maribor to spotkanie towarzyskie rozgrywane w ramach przygotowań do rundy wiosennej. Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - NK Maribor na Polsatsport.pl.

Zespół z Podlasia to aktualny mistrz Polski. Białostoczanie w tym sezonie będą walczyli o powtórzenie tego sukcesu. 2024 rok zakończyli na trzecim miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy ze stratą trzech punktów do prowadzącego Lecha. Do tego Jagiellonia ciągle gra w Lidze Konferencji. W 1/16 finału tych rozgrywek zagra z TSC Backą Topolą.

Piątkowy przeciwnik "Jagi" to NK Maribor - słoweńska drużyna, której graczem jest Karol Borys.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - NK Maribor na Polsatsport.pl.