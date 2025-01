Spotkanie zaczęło się dość niespodziewanie, bo od przegranego serwisu Sinnera. Później jednak 23-latek przy stanie 2:2 przełamał przeciwnika i proporcje się wyrównały. W końcówce seta obaj zawodnicy przełamali się wzajemnie jeszcze po jednym razie. Ostatecznie losy seta musiał rozstrzygnąć tie-break. W nim lepszy okazał się Sinner, który wygrał 7:2 i całą partię 7:6.

W drugiej odsłonie rywalizacji Włoch szybko wypracował sobie przewagę nad rywalem. Wyszedł na prowadzenie 3:0 i nie oddał go do końca seta. Przy stanie 5:2 Sinner wykorzystał pierwszą piłkę setową i doprowadził do wyniku 2:0 w całym spotkaniu. Trzeci set to również pokaz siły lidera światowego rankingu. Ponownie dwukrotnie przełamał Amerykanina i wypracował sobie piłkę meczową, którą wykorzystał.

Tym samym tenisista z Półwyspu Apenińskiego stanie przed szansą na obronienie wywalczonego przed rokiem tytułu. W finale Australian Open 2024 pokonał Daniiła Miedwiediewa. Teraz przyjdzie mu zmierzyć się ze Zverevem. Przypomnijmy, że Niemiec awansował do finału po zwycięstwie nad Novakiem Djokoviciem. Serb po zakończeniu pierwszego seta skreczował z powodu kontuzji.

Jannik Sinner - Ben Shelton 3:0 (7:6, 6:2, 6:2)