Barkom-Każany Lwów - Steam Hemarpol Norwid Częstochowa to mecz kończący 22. kolejkę PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Podopieczni Ugisa Krastinsa wciąż walczą o utrzymanie w PlusLidze, jednak ich sytuacja staje się coraz trudniejsza. W ostatniej kolejce zdobyli tylko jednego seta w meczu przeciwko PGE Projektowi Warszawa, notując tym samym drugą z rzędu porażkę.



Ich przeciwnicy, rewelacja obecnego sezonu, utrzymują się w czołówce tabeli z realnymi szansami na awans do fazy play-off. Drużyna prowadzona przez Cezara Douglasa Silvę przed tygodniem sprawiła niemałą niespodziankę, pokonując po tie-breaku jednego z faworytów do mistrzostwa, Aluron CMC Wartę Zawiercie. Było to ich 13. zwycięstwo w bieżącej kampanii.



Poprzednie starcie między tymi zespołami zakończyło się pewną wygraną 3:0 ekipy ze Lwowa. Teraz częstochowianie z pewnością będą szukali okazji do rewanżu.



Relacja live i wynik na żywo meczu Barkom-Każany Lwów - Steam Hemarpol Norwid Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o 17:30.