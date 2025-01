Najpierw został kierowcą Formuły 1, a teraz... zdał egzamin na prawo jazdy

Warto podkreślić, że Antonelli jest uznawany za jeden z największych talentów światowego motorsportu ostatnich lat. Urodzony w 2006 roku kierowca najpierw zdominował karting, a następnie zaliczył imponujące wejście do bolidów jednomiejscowych. Włoch triumfował m.in. w takich seriach jak Włoska Formuła 4 i FRECA. W 2024 roku zaliczył ekspresowy awans do Formuły 2.

Dodajmy, że takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. Zwykle kierowcy przed wejściem do F2 startują jeszcze w Formule 3. Uznawany za wielki talent Antonelli pominął jednak F3 i w pierwszym sezonie na zapleczu Formuły 1 odniósł dwa zwycięstwa w wyścigach, a łączny dorobek punktowy pozwolił mu zająć szóste miejsce w klasyfikacji generalnej.

Od 2019 roku Antonelli był wspierany przez Mercedesa. To oznacza, że urodzony w Bolonii kierowca związał się z niemiecką stajnią już w wieku 13 lat. Kiedy na początku 2024 roku świat obiegła sensacyjna nowina, że Hamilton odejdzie z Mercedesa do Ferrari, Antonelli stał się jednym z kandydatów do zastąpienia siedmiokrotnego mistrza świata. Jego angaż na sezon 2025 został ostatecznie ogłoszony pod koniec sierpnia. Zespołowym partnerem 18-latka będzie George Russell.

Ze względu na swój młody wiek Antonelli do tej pory nie miał prawa jazdy, które umożliwiałoby poruszanie się samochodami po drogach. Przypomnijmy, że mowa o niezwykle utalentowanym kierowcy, o którym jest głośno od kilku lat. W końcu jednak 18-latek zdał egzamin i od teraz może jeździć autami nie tylko na torze.

Nowy sezon Formuły 1 rozpocznie się w weekend 14-16 marca w Australii. Łącznie czekają nas 24 wyścigi. Tytułu mistrza świata kierowców bronił będzie Max Verstappen z Red Bull Racing. Natomiast miano najlepszego konstruktora w F1 spróbuje utrzymać McLaren.