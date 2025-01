Sezon jeszcze się nie rozpoczął, a Hamilton już rozbił bolid! Historia zatoczyła koło

Lewis Hamilton kontynuuje przygotowania do nowego sezonu Formuły 1, biorąc udział w prywatnych testach z zespołem Ferrari na torze Circuit de Catalunya. We wtorek siedmiokrotny mistrz świata ponownie prowadził bolid SF-23 sprzed dwóch sezonów, a w testach towarzyszy mu Charles Leclerc.

Pierwszy dzień jazd przebiegł zgodnie z planem, jednak środowe testy zostały zakłócone przez incydent z udziałem Hamiltona. Brytyjczyk stracił panowanie nad samochodem w końcowej fazie okrążenia i uderzył w bariery, co spowodowało poważne uszkodzenia zawieszenia oraz elementów aerodynamicznych bolidu.

Mechanicy Ferrari potrzebują kilku godzin, by przywrócić maszynę do pełnej sprawności. Na szczęście Hamilton wyszedł z wypadku bez szwanku. To jego trzeci dzień testów po ubiegłotygodniowym debiucie na torze Fiorano. Co ciekawe, Brytyjczyk miał incydenty w każdym z zespołów, do których dołączał: w McLarenie (2007) w Walencji, w Mercedesie (2013) w Jerez oraz teraz w Ferrari (2025) w Barcelonie.