Puchar CEV siatkarzy: Itas Trentino - CSM Corona Brasov. Relacja live i wynik na żywo

W spotkaniu rundy play-off Pucharu CEV siatkarzy Itas Trentino zagra z CSM Corona Brasov. Kiedy mecz? O której godzinie? Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo z meczu Itas Trentino - CSM Corona Brasov na Polsatsport.pl.

Pierwszy mecz obu zespołów rozegrano 15 stycznia. Siatkarze Itas Trentino wygrali na wyjeździe 3:1. Oznacza, że do awansu brakuje im dwóch wygranych setów. Czy na własnym terenie postawią kropkę nad "i"?





Trentino Volley to ubiegłoroczny triumfator Ligi Mistrzów. Po słabym sezonie w lidze włoskiej, nie zdołał zakwalifikować się do obecnej edycji najbardziej prestiżowych rozgrywek i obecnie rywalizuje w Pucharze CEV. We wcześniejszych rundach wyeliminował CS Arcada Galati z Rumunii (3:1, 3:0) oraz portugalski klub SL Benfica (3:0, 2:3).

Rumuński CSM Corona Brasov w 1/16 finału pokonał serbską drużynę Vojvodina Mozzart Nowy Sad (3:1, 3:0). W kolejnej rundzie uporał się z estońskim Selver TalTech (3:0, 3:0).

Relacja live i wynik na żywo z meczu Itas Trentino - CSM Corona Brasov w czwartek 30 stycznia o godzinie 20.30 na Polsatsport.pl.