Tottenham kontra IF Elfsborg to spotkanie ostatniej kolejki fazy ligowej piłkarskiej Ligi Europy. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Podopieczni Ante Postecoglou są na dobrej drodze w walce o bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Europy. Choć jego drużyna nie prezentuje ostatnio najwyższej formy w Premier League, to w europejskich pucharach radzą sobie zgoła lepiej. Przed finałową kolejką maja 14 punktów na koncie. Ich bilans spotkań to cztery wygrane, dwa remisy oraz porażka.

Szwedzi wciąż muszą walczyć o pozostanie w strefie play-offów. Po siedmiu spotkaniach mają 10 punktów oraz 20. miejsce w tabeli. W poprzedniej kolejce pokonali u siebie francuską Niceę 1:0.

Szymon Stępień, Polsat Sport