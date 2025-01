Developres górą w meczu na szczycie TAURON Ligi!

Początek spotkania to wyrównana gra obu ekip, którą boleśnie przerwała kontuzja zawodniczki PGE Grot Budowlanych. Na parkiet upadła Terry Enweonwu, a uraz uniemożliwił dalszy występ w tej partii. W jej miejsce na boisku zameldowała się Manyang, która niedawno dołączyła do zespołu.

Uraz liderki Budowlanych nie przeszkodził drużynie z Łodzi, aby zwyciężyć w tym secie. Doskonale radziła sobie Sasa Planinsec, a wspierała ją Jelena Blagojević. Dobrze wyglądała także dyspozycja łodzianek w bloku, które zdobyły tym elementem aż cztery punkty. Ostatecznie pierwsza partia zakończyła się wynikiem 23:25.



Drugi set to również zacięta rywalizacja obu drużyn. W ekipie z Łodzi ciężar gry w ataku wzięła na siebie Paulina Damaske, z kolei po drugiej stronie punktowały przede wszystkim Marrit Jasper oraz Monika Fedusio. W końcówce zdecydowały niuanse i więcej zimnej krwi po stronie Developresu. Od stanu 19:23 rzeszowianki doprowadziły do wyniku 24:24, aby zakończyć seta wynikiem 26:24. Górą w ostatniej piłce tego seta była Fedusio.



Rzeszowianki zyskały dużo pewności siebie i pokazywały ją z każdym kolejnym ruchem na boisku. Świetnie dysponowana była Sabrina Machado, która wespół z Fedusio były nie do zatrzymania na siatce. Po drugiej stronie z kolei zawodziła skuteczność dotychczasowych liderek. Znacznie częściej myliła się również niezawodna dotychczas Planinsec, choć to ona samodzielnie zatrzymała rywalki na siatce aż czterokrotnie. W końcu to jednak Developres przy wyniku 25:21 zakończył trzeci set rywalizacji na Podpromiu.

Czwarta partia to już historia z happy-endem, ale tylko po jednej stronie boiska. Rzeszowianki zdołały zdominować swoje przeciwniczki i dały temu wyraz od samego początku seta. Spokojnie budowana przewaga pozwoliła doprowadzić do końca całego seta, a w efekcie całe spotkanie i dodać trzy cenne punkty w tabeli TAURON Ligi.

KS Developres Rzeszów - PGE Grot Budowlani Łódź 3:1 (23:25, 26:24, 25:21, 25:16)

Developres Rzeszów: Katarzyna Wenerska, Monika Fedusio, Agnieszka Korneluk, Sabrina Machado, Marrit Jasper, Magdalena Jurczyk – Aleksandra Szczygłowska (libero) – Aleksandra Dudek, Weronika Centka-Tietianiec.

PGE Grot Budowlani Łódź: Alicja Grabka, Paulina Damaske, Małgorzata Lisiak, Terry Enweonwu, Jelena Blagojevic, Sasa Planinsec - Justyna Łysiak (libero) - Afedo Manyang, Karolina Drużkowska, Ewelina Wilińska.



MVP: Magdalena Jurczyk

PI, Polsat Sport