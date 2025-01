Lech zaskoczył swoich kibiców! Takie ogłoszenie w przerwie meczu

Lech wykupił z Feyenoordu Rotterdam szwedzkiego pomocnika Patrika Walemarka - poinformował klub w przerwie meczu PKO BP Ekstraklasy poznańskiej drużyny z Widzewem Łódź. 22-letni piłkarz podpisał kontrakt z liderem ekstraklasy do 30 czerwca 2029 roku.

"Informowaliśmy latem, że w umowie wypożyczenia mamy opcję wykupu. Czas na podjęcie decyzji mieliśmy do końca sezonu, ale już teraz postanowiliśmy skorzystać z zapisu w umowie, rozwiewając w ten sposób wątpliwości dotyczące przyszłości Patrika. Nasz skrzydłowy świetnie wkomponował się do naszej drużyny, jest wartością dodaną i daje na murawie jakość, jakiej oczekiwaliśmy. Jest szybki, ma swobodę dryblingu, potrafi oddać też mocny strzał. To wciąż młody piłkarz, który ma ogromny potencjał i liczymy, że nadal będzie się rozwijać" - powiedział dyrektor sportowy Tomasz Rząsa cytowany na oficjalnej stronie klubowej.

Walemark trafił do stolicy Wielkopolski pod koniec sierpnia ubiegłego roku. W 11 ligowych spotkaniach zdobył cztery bramki i zanotował jedną asystę.

Szwed z powodu kontuzji mecz Lecha z Widzewem ogląda z trybun. W przerwie pojawił się na boisku i został owacyjnie przywitany przez sympatyków "Kolejorza".

BS, PAP