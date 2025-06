"Ordago Lewandowski! Nie będzie grał dla kadry Polski, dopóki jest w niej Probierz" - pisze w swoim internetowym wydaniu hiszpański dziennik "Mundo Deportivo". Słowo "ordago" w tym kontekście można określić jako zagranie z rodzaju "wszystko albo nic". "Wiadomość o jego rezygnacji zaskoczyła kraj i wstrząsnęła fundamentami polskiej federacji w trakcie trwania kwalifikacji do mistrzostw świata 2026" - dodaje "Mundo Deportivo".

"Lewandowski wybucha i rezygnuje z reprezentacji Polski!" - to z kolei tytuł z internetowego wydania katalońskiego dziennika "Sport", który przytacza oświadczenie z social mediów piłkarza oraz po krótce wyjaśnia swoim czytelnikom tło całej sytuacji - decyzję o nie wzięciu przez napastnika Barcelony udziału w czerwcowym zgrupowaniu kadry i pozbawienie go w niedzielę opaski kapitana drużyny narodowej.

"Kontrowersja w reprezentacji Polski. Lewandowski rezygnuje!" - czytamy w niemieckim "Bildzie". "Głównym powodem decyzji Lewandowskiego jest trener kadry Michał Probierz" - dodaje popularna gazeta, która opisuje całą sprawę w swojej internetowej wersji. Wspomina też o komentarzach z polskich mediów o "trzęsieniu ziemi w polskiej drużynie narodowej" oraz o doniesieniach mediów hiszpańskich, iż "Lewy" w ostatnim czasie nie był zadowolony z tego, jak zespół prezentował się w aspekcie taktycznym.

Portal francuskiej telewizji RMC Sport oświadczenie gwiazdora Barcelony nazywa "szokującym", a jego decyzję bezprecedensową i wywołującą obawy na rok przed mistrzostwami świata. RMC Sport przypomina, że Lewandowski to najlepszy strzelec w historii naszej reprezentacji i piłkarz z największą liczbą występów w polskiej drużynie narodowej.

Z kolei strona internetowa słynnego francuskiego dziennika "L'Equipe" informując o rezygnacji Lewandowskiego z kadry pisze, że piłkarz wykonał ruch, który wywarł poważną presję.

Przypomnijmy, że najlepszy strzelec w historii Biało-Czerwonych nie przyjechał na czerwcowe zgrupowanie reprezentacji przed towarzyskim meczem z Mołdawią i spotkaniem z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata. Swoją absencję tłumaczył zmęczeniem trudami sezonu ligowego. Pisał, że decyzja została podjęta wspólnie z trenerem Probierzem.

Selekcjoner na Gali Ekstraklasy mówił, że trzeba zrozumieć decyzję Lewandowskiego i dodał, że liczy na jego obecność w zespole w przyszłości. Natomiast na konferencji prasowej na początku zgrupowania o sytuacji gwiazdora Barcy Probierz powiedział: - Pamiętajmy, że Robert rozegrał prawie cztery tysiące minut w sezonie. To normalna kolej rzeczy. On ma też swoje lata, trzeba go szanować. Dla mnie, jako trenera, to zrozumiałe, że należy patrzeć na dobro zawodnika, ale też dobro reprezentacji - dodał szkoleniowiec.

W piątek wieloletni kapitan kadry pojawił się na meczu Polski z Mołdawią w roli gościa, biorąc udział w pożegnaniu Kamila Grosickiego z drużyną narodową.

W niedzielę PZPN poinformował, iż decyzją trenera Probierza Lewandowski został pozbawiony opaski kapitana drużyny narodowej. Niedługo potem piłkarz ogłosił w swoich mediach społecznościowych rezygnację z gry w kadrze dopóki jej szkoleniowcem będzie pozostawał Probierz.

"Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu, kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie" - przekazał Lewandowski w swoich mediach społecznościowych.

GW, Polsat Sport