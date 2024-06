Półtorej minuty i po wszystkim. Polak rozbity na gali UFC (WIDEO)

Michał Oleksiejczuk zaczął walkę zgodnie z planem. Już na start wyprowadził celne uderzenie sierpowe. Później przez chwilę zawodnicy badali się wzajemnie w stójce, aż Polak zdecydował się uderzyć Amerykanina na tyle mocno, że ten padł na matę. W parterze Oleksiejczuk próbował zasypać Hollanda ciosami i zakończyć pojedynek. Ten jednak przetrwał nawałnicę.

Amerykanin wyswobodził się z trudnej pozycji i przejął inicjatywę. Teraz to on był na górze i zamierzał wykorzystać ten fakt. Najpierw spróbował założyć trójkąt na szyi Polaka nogami. Następnie przeszedł do balachy, co okazało się skuteczne. Sędzia przerwał pojedynek, przyznając Hollandowi zwycięstwo przez techniczne poddanie.



To druga z rzędu porażka Oleksiejczuka w UFC. W marcu przegrał z Michelem Pereirą.