Znany polski klub piłkarski może nie przystąpić do rozgrywek! Znamy powód

Degradacja do 1. ligi była dużym zaskoczeniem dla wszystkich związanych z drużyną – sztabu szkoleniowego, piłkarzy, kibiców i władz klubu.

"To są dla nas trudne dni. Nikt tak naprawdę do końca się tego nie spodziewał, Warta też w trakcie sezonu nie była wymieniana w gronie zespołów, które mogą spaść z ekstraklasy" – powiedział właściciel klubu Bartłomiej Farjaszewski na konferencji prasowej.

Jeszcze przed zakończeniem sezonu 2023/24 Komisja ds. licencji klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej nie zgodziła się na dalszą grę Warty w Grodzisku Wielkopolskim. Wskazała obiekt, Stadion Miejski, który jest dopuszczony do rozgrywek ekstraklasy. Szefowie klubu niezwłocznie przystąpili do negocjacji z operatorem - spółką Stadion Poznań. Tyle że rozmowy zaczęły się w momencie, gdy warciarzom nie groziła degradacja do 1. ligi. Jak zaznaczył Farjaszewski, spadek na zaplecze ekstraklasy nic nie zmienił w kwestii gry "Zielonych" na Bułgarskiej.

"Jedyna przyszłość, jaka czeka Wartę to jest gra w Poznaniu. Nie ma żadnej innej alternatywy. Warta nie zasługuje na grę w Grodzisku, ale także nie zasługuje na to poznańska społeczność. Jeśli wrócimy do Poznania, jestem gotów zagwarantować dalszą budowę Warty. Zostawiłem tu kawał serducha i sporo własnych pieniędzy" – podkreślił.

Prezes zarządu Warty Artur Meissner przypomniał, że licencja obowiązuje na wszystkie rozgrywki, a nie tylko na ekstraklasę. Klub będzie dysponował mniejszym budżetem, a co za tym idzie, sfinansowanie organizacji meczów na Bułgarskiej będzie dla niego znacznie większym obciążeniem.

„Czy mamy na to pieniądze? To jest szerszy temat, druga strona zobowiązała nas do nie ujawniania, a nawet nie komentowania warunków umowy. One zostały nam przedstawione, to nie jest jednak główny problem, który przejawia się w negocjacjach. Myślę, że kluczową sprawą jest to, że na tym stadionie nie ma szatni dla Warty. Do szatni Lecha nie mamy wstępu, nie ma jej także pod czwartą trybuną, bowiem została zaadaptowana na cele komercyjne" – tłumaczył Meissner.

Nie ma problemu w tym, by zespół gości przebierał się w szatni dedykowanej drużynom przyjezdnym. Wybudowanie nowych szatni w pomieszczeniach pod inną trybuną jest możliwe, ale to zajmie sporo czasu i też pozostaje pytanie, kto sfinansuje tę inwestycję. Klub jest gotów nawet na dość radykalne rozwiązania w tej kwestii.

"My możemy przebierać się w kontenerach, szatniach juniorów, a nawet w autobusie, jeśli komisja licencyjna się zgodzi. Jesteśmy zdesperowani, aby grać na tym stadionie" – podkreślił Farjaszewski.

Stosunki między Lechem, który powiązany jest relacjami właścicielskimi z operatorem stadionu, a Wartą w kwestii akurat wynajmu stadionu wydają się być dość chłodne.

"Słyszałem, że Karol Klimczak (prezes Lecha – PAP) miał powiedzieć, że jest w stanie załatwić to, by Warta mogła dalej grać w Grodzisku Wielkopolskim. Natomiast nam nic nie trzeba załatwiać" – przyznał Farjaszewski.

Czasu na podpisanie umowy wynajmu pozostało niewiele – datą graniczną jest 19 czerwca, czyli miesiąc przed inauguracją kolejnego sezonu ligowego.

"Jeśli nie podpiszemy umowy do tego czasu, to nie przystąpimy do rozgrywek" – jasno stwierdził właściciel klubu.

Sprawy sportowe Warty zeszły na plan dalszy, a zespół nie ma trenera, dyrektora sportowego, a w samej kadrze szykuje się sporo zmian. Wielu zawodnikom kończą się kontrakty, a tym, którzy mają ważne umowy, niekoniecznie może odpowiadać gra w pierwszej lidze.

"Kluczowym jest wybór osób, które poprowadzą drużynę – trenera i dyrektora sportowego. Wiemy, że musimy pracę nad budową drużyny zacząć jak najszybciej. Liczę, że pod koniec tygodnia albo na początku przyszłego będziemy mogli poinformować o naszych decyzjach" – oświadczył Meissner.

Klub przyznał, że mimo spadku do 1. ligi, wielu partnerów i sponsorów jest nadal zainteresowanych współpracą z Wartą.

"Większość naszych parterów dodaje nam dużo otuchy i zapewniają, że bez względu na sytuację sportową są dalej z nami na pokładzie. Oczekują jednak, że projekt Warta Poznań nadal będzie dla nich ciekawy i dostarczy im nowych bodźców. A to jest do zrealizowania tylko w Poznaniu" – stwierdził członek zarządu klubu Maciej Wojdyło.

Farjaszewski od blisko sześciu lat jest właścicielem klubu, choć o sobie mówi, że jest bardziej "dysponentem dobra całego Poznania".

"Przez ten czas sporo przeszliśmy, pewnie też często oszukiwaliśmy przeznaczenie. Udało się przez te lata zrobić wiele dobrego, powstało też mnóstwo projektów społecznych. Sukces Marcina Oleksego (otrzymał nagrodę Puskasa na gali FIFA za najładniejszą bramkę strzeloną w 2022 roku – PAP), a to właśnie z mojej inicjatywy powstała sekcja amp futbolu. Nie sposób nie wspomnieć o naszej akademii, której zwieńczeniem jest trzecie miejsce w Centralnej Lidze Juniorów. To niebanalny wyczyn. Niestety, nie jestem w stanie wziąć odpowiedzialności za braki infrastrukturalne. Dużo próbowaliśmy zrobić w tej materii, są jupitery, wyburzono stary budynek klubowy, ale nie powstały jeszcze nowe boiska treningowe" – podsumował Farjaszewski.

W sezonie 2019/20, gdy Warta grała jeszcze w pierwszej lidze, musiała przenieść się do Grodziska Wielkopolskiego, bowiem klubowy kameralny obiekt nie spełniał wymogów licencyjnych. Na wyjem Stadionu Miejskiego klubu nie było po prostu stać. Po awansie do ekstraklasy, sytuacja się nie zmieniła, przez kolejne cztery lata poznańska drużyna rozgrywała mecze w roli gospodarza w Grodzisku. Obecnie dopiero powstaje projekt przyszłego stadionu, ale inwestycja na razie nie ma żadnego wsparcia finansowego.

