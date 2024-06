Rajd Polski 2024. Kto wystartuje? Kiedy i gdzie się odbędzie?

Rajd Polski odbędzie się w dniach 27–30 czerwca 2024 roku. Oficjalnie przedstawiono listę zgłoszeń do udziału w siódmej rundzie rajdowych mistrzostw świata. Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) potwierdziła, że w Mikołajkach wystartują wszyscy kierowcy ze światowej czołówki. Osiem załóg pojedzie samochodami najwyższej kategorii Rally1. Po trzy wystawią ekipy Toyoty i Hyundaia, a dwie M-Sport Ford WRT.

Listę zgłoszeń do polskiej rundy WRC zaprezentowano podczas wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie, na której organizatorzy poinformowali o stanie przygotowań do imprezy. Orlen 80. Rajd Polski odbędzie się w dniach 27–30 czerwca 2024. Jednym z wiodących tematów były informacje dotyczące bezpieczeństwa, organizacji stref dla kibiców, w tym także ułatwień dla widzów niepełnosprawnych.

Zobacz także: Mistrz świata najlepszy przed własną publicznością

Organizatorzy apelowali o zachowanie podczas obserwacji walki kierowców na odcinkach specjalnych maksymalnego bezpieczeństwa, respektowania zaleceń wszystkich służb.

Kto wystartuje w Rajdzie Polski 2024?

Barw Toyoty Gazoo Racing WRT będą bronić ośmiokrotny mistrz świata Francuz Sebastien Ogier, Brytyjczyk Elfyn Evans i Japończyk Takamoto Katsuta (wszyscy Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid). W ekipie Hyundai Shell Mobis WRT znaleźli się lider cyklu Belg Thierry Neuville, Estończyk Ott Tanak, zwycięzca poprzedniej rundy na Sardynii i Norweg Andreas Mikkelsen (wszyscy Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), natomiast w zespole M-Sport Ford WRT pojedzie Francuz Adrien Fourmaux i urodzony w Luksemburgu Gregoire Munster (obaj Puma Rally1 Hybrid).

W Mikołajkach 23 załogi, wśród nich Kajetan Kajetanowicz i Mikołaj Marczyk, pojadą samochodami w kategorii WRC2. W sumie na liście zgłoszeń są 44 załogi reprezentujące 23 kraje.

Najwięcej – trzy zwycięstwa w Rajdzie Polski ma w dorobku Kajetan Kajetanowicz (2010, 2011, 2013). Jak sam przyznał, wygrywał wtedy, gdy impreza nie była rundą WRC tylko mistrzostw Europy.







Ogier startował na Mazurach czterokrotnie i dwa razy stawał na najwyższym stopniu podium (2014, 2015). Po jednym triumfie mają na koncie Neuville (2017) oraz Mikkelsen (2016). Największym pechowcem imprezy jest Tanak, który trzykrotnie był bliski końcowego sukcesu, ale jeszcze nigdy to mu się nie udało.

Katsuta i Fourmaux zadebiutują na odcinkach specjalnych wśród mazurskich jezior i lasów. 25-letni Munster startował już w Rajdzie Polski dwukrotnie (2019, 2021), ale nie w samochodzie najwyższej klasy Rally1. Po jednym zwycięstwie w polskim klasyku mają w swojej kolekcji Marczyk (2022), Rosjanin Nikołaj Griazin (2018) oraz Łotysz Martins Sesks (2023).

– Z radością wezmę udział w Orlen 80. Rajdzie Polski. To będzie wielkie święto dla kibiców, ale też dla nas – kierowców. Bo choć będziemy konkurować na odcinkach, to pojedziemy razem w zgodnym celu – aby przysporzyć powodów do radości wszystkim obserwującym rajd na miejscu i przed telewizorami. Mazury ugoszczą w tym roku najszybsze załogi świata i na cztery dni staną się areną zmagań na najwyższym poziomie. Jestem przekonany, że wzdłuż tras powiewać będą biało-czerwone flagi, a nasi kibice pokażą światu, jak cieszą się tym sportem. Mam nadzieję, że wspólnie stworzymy wyjątkowe widowisko. Już nie mogę się doczekać – powiedział Kajetanowicz tuż po powrocie z Sardynii, gdzie w Rajdzie Włoch w klasyfikacji WRC2 Challenger (teamy prywatne) wywalczył czwartą lokatę.