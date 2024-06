VW Beach Pro Tour Futures: Transmisja

Pary niemalże z całego świata, a pośród nich także reprezentanci Polski, wybiegną na boisko stworzone specjalnie na to wydarzenie przy Galerii Krakowskiej. W czwartek rozegrane zostaną eliminacje, które wyłonią cztery duety z premiowaniem do turnieju głównego. Wszyscy mają nadzieję na udany start i medale Polaków.

VW Beach Pro Tour Futures Kraków by Orlen Paliwa to pierwsza tego typu międzynarodowa impreza siatkarska w Grodzie Kraka. Do stolicy Małopolski zawita światowa siatkówka plażowa. Jako pierwsi przy Galerii Krakowskiej zagrają siatkarze. W czwartek 16 duetów powalczy o cztery miejsca premiowane awansem do turnieju głównego. Ten wystartuje w piątek. Weźmie w nim udział również 16 zespołów. Oprócz par eliminacyjnych zagra dwanaście teamów rozstawionych według punktacji rankingowej.

- Stawka drużyn biorących udział jest naprawdę z całego świata - od Afryki Północnej, po Mauritius, Australię, USA i Europę. Istotne jest też to, że poziom, jaki prezentują, jest naprawdę wysoki. Będzie można obejrzeć naprawdę dobre spotkania, więc zapraszamy kibiców na trybuny - podsumował delegat techniczny Europejskiej Federacji Siatkarskiej CEV, Pier Paolo Murgioni.

Już od czwartku oglądać będzie można polskie duety. W kwalifikacjach finalnie wystartują dwie biało-czerwone pary - Tomasz Warych i Marcel Wanat oraz Martin Chiniewicz i Andrzej Paszkowski. Pierwsze mecze zaplanowano na godzinę 9:30 rano. Ostatni mecz zaplanowano na godzinę 18:40.

- W Krakowie jesteśmy już od jakiegoś czasu, a boiska przetestowały już dzieci. Przygotowaliśmy też kilka mniejszych imprez właśnie dla nich. Stadion będzie gościł na terenie Galerii Krakowskiej aż do zamknięcia rozgrywek siatkarek, które finały zagrają 16 czerwca. Liczymy bardzo na występy polskich par. Reprezentanci Polski mają duże szanse na podium i mam nadzieję, że w Krakowie będzie nam dane odegrać Mazurka Dąbrowskiego - mówi Damian Czkór, dyrektor VW Beach Pro Tour Futures Kraków by Orlen Paliwa.

Kraków do tej pory nie gościł turnieju siatkówki plażowej tej rangi. W stolicy Małopolski trzykrotnie rozgrywane były już finały mistrzostw Polski, które cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów.

- W turniejach Futures gramy z drużynami z innych krajów. To nadaje tym turniejom innego wymiaru. Kibice na trybunach krzyczą: „POLSKA”, a to sprawia, że ciarki przechodzą po plecach - zaznaczył Miłosz Kruk, który wspólnie z Michałem Koryckim swój udział w turnieju rozpocznie w piątek, w turnieju głównym.

Harmonogram I rundy kwalifikacji VW Beach Pro Tour Futures Kraków by Orlen Paliwa:

9:30 Friedl, F./Huber, A. (Austria) - Wanat/Warych (Polska)

10:20 Andreasson/Andersson, A. (Szwecja) - Annerstedt/Wijk Tegenrot (Szwecja)

11:10 Matos/Aba J (Hiszpania) - Mrkous/Pihera (Czechy)

12:00 Tereshchenko/Hladyr (Ukraina) - Mol, M./Sunde (Norwegia)

12:50 Piik/Korotkov (Estonia) - Ukkelberg/Biz (USA)

13:40 Waber/Jezek (Czechy) - Masserey/Schnegg (Szwajcaria)

14:30 Weber/Hilbert (Luksemburg) - Chiniewicz/Paszkowski (Polska)

15:20 Nedetzky/Holzinger (Austria) Alfieri/Andreatta, T. (Włochy)



Transmisje na Polsatsport.pl.

PZPS