Mistrzostwa świata w Polsce! To już pewne

Gdynia będzie w 2027 roku gospodarzem żeglarskich mistrzostw świata klas olimpijskich. Pierwsza część regat, rok wcześniej, odbędzie się w Walencji. Imprezy te będą pierwszą i główną kwalifikacją do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.

Mistrzostwa Świata World Sailing to druga po igrzyskach najważniejsza impreza w żeglarstwie sportowym, ale zdecydowanie od niej większa. W sierpniu ub. roku w Hadze-Scheveningen w 10 klasach rywalizowało około 1400 zawodników, natomiast na przełomie lipca i sierpnia na olimpijskim akwenie w Marsylii ścigać się będzie 330 żeglarzy (20 mniej niż w Tokio), w równej liczbie po 165 kobiet i mężczyzn.

Te zawody odbywają się z reguły dwa lata przed igrzyskami, ale ich ostatnia edycja, ze względu na pandemię koronawirusa i przesunięcie terminu igrzysk w Tokio, rozegrana została rok przed walką o olimpijskie medale.

Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera przekonuje, że MŚ World Sailing to największa w historii impreza żeglarska w Polsce oraz najwyższe rangą wydarzenie sportowe w Gdyni. Praca nad samą aplikacją trwała wiele tygodni, a w przygotowanie wniosku zaangażowanych było wiele osób.

Poza zespołem PZŻ w jego sporządzeniu wzięli udział przedstawiciele miasta Gdyni i Gdyńskiego Centrum Sportu, Ministerstwa Sportu i Turystyki, samorządu województwa pomorskiego oraz zewnętrzni konsultanci. W szranki o prawo do organizacji imprezy stanęło 13 państw z sześciu kontynentów.

„To był żmudny proces, bo wymagania World Sailing są bardzo duże. W aplikacji musieliśmy wykazać nie tylko zdolność organizacyjną i finansową do sprawnego przeprowadzenia tak ważnej imprezy, ale też przedstawić długofalowe korzyści dla światowego żeglarstwa, Polski i Pomorza, będące pokłosiem organizacji mistrzostw. To m.in. popularyzacja żeglarstwa w każdej grupie wiekowej i społecznej, żeglarska aktywizacja osób z niepełnosprawnością, impuls dla gospodarki i rozwój infrastruktury, a także kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem” – wyjaśnił Chamera.

Najbliższa edycja mistrzostw odbędzie się w nowej formule. Dotychczas regaty we wszystkich konkurencjach olimpijskich były rozgrywane w jednym miejscu. Doświadczenia, koszty, uwarunkowania logistyczne i organizacyjne spowodowały korektę formatu i podział mistrzostw na dwie części – pierwsza rozegrana zostanie w 2026 roku w Walencji, druga rok później w Gdyni.

W Hiszpanii ścigać się będą żeglarze w konkurencjach jednoosobowych, czyli w windsurfingowej klasie iQFoil i Formula Kite – obu kobiet i mężczyzn oraz w ILCA 6 i ILCA 7. Z kolei na Bałtyku rywalizować będą żeglarze klas dwuosobowych: 49er, 49erFX, Nacra 17 i 470 oraz żeglarze z niepełnosprawnościami. W Gdyni powinno pojawić się około 700 zawodników.

„Prezentowane przez nas argumenty były bardzo mocne i przekonywujące. W pokonanym polu zostawiliśmy 12 bardzo mocnych kandydatur, co świadczy o naszym potencjale i skali zaufania, jakie mają do nas władze światowego żeglarstwa. Do Polski, oprócz żeglarzy, zespołów wspomagających, kibiców i turystów, przyjedzie liczne grono dziennikarzy z całego świata. Jestem pewien, że te mistrzostwa będą kolejnym kołem zamachowym dla rozwoju Polski i naszego żeglarstwa” – podsumował Chamera.

