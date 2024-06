Druga szansa. To będzie nowy mistrz FEN w kategorii półśredniej?

Już w najbliższą sobotę w Ostródzie odbędzie się gala FEN 55. W walce wieczoru poznamy nowego mistrza kategorii półśredniej. O zwakowany tytuł powalczą Mansur Abdurzakov (10-4, 2 KO, 7 Sub) i Michał Pietrzak (11-7-1, 3 KO, 2 Sub). Dla pierwszego z nich będzie to drugie podejście do pasa mistrzowskiego. Oto jak wyglądała jego dotychczasowa przygoda w Fight Exclusive Night.

Po raz pierwszy próg klatki FEN Abdurzakov przekroczył w październiku 2020 roku. Wówczas na gali z numerem 30 we wrocławskiej hali Orbita stanął przed bardzo trudnym wyzwaniem. Jego przeciwnikiem był późniejszy mistrz organizacji w kategorii lekkiej Łukasz Charzewski. Pojedynek na pełnym dystansie wygrał "Hary". Pół roku później Abdurzakov wystąpił na gali FEN 33. W Łodzi skrzyżował rękawice z Andriejem Chochłowem.

Ukrainiec zafundował "Borzowi" najszybszą porażkę w karierze. Walka potrwała zaledwie 65 sekund i zakończyła się wygraną przez nokaut zawodnika z Równego. Wówczas stało się jasne, że Abdurzakov musi dokonać pewnych zmian w swojej karierze, które pozwolą mu wrócić na zwycięskie tory.

Kluczem do sukcesu okazało się przejście do wyższej kategorii wagowej. "Borz" zamienił wagę lekką na półśrednią, co okazał się świetnym rozwiązaniem. Najpierw wygrał na punkty pojedynek poza organizacją, a następnie wrócił do FEN, by pokonać przez duszenie zza pleców Kacpra Bróździaka na FEN 39. Po dwóch kolejnych zwycięstwach odniesionych poza organizacją Abdurzakov wrócił do klatki FEN na gali z numerem 42.

Wówczas mógł już pochwalić się serią czterech wygranych z rzędu, co sprawiało, że jego notowania w kontekście walki mistrzowskiej były dość wysokie. Na gali we Wrocławiu Abdurzakov potwierdził, że jest naturalnym pretendentem do pasa. W przekonującym stylu pokonał Szymona Duszę (duszenie zza pleców w trzeciej rundzie) i tym samym zapewnił sobie prawo walki o mistrzowski tytuł.

Jego posiadaczem był wówczas Cezary Oleksiejczuk - zdaniem wielu najlepszy zawodnik FEN bez podziału na kategorie wagowe. Do mistrzowskiego starcia doszło na FEN 45 w Ząbkach. Pojedynek Oleksiejczuk - Abdurzakov był walką wieczoru gali. Potyczka miała bardzo emocjonujący przebieg. Oleksiejczuk pewnie prowadził na punkty, ale w czwartej rundzie Abdurzakov był o krok od dopięcia duszenia brabo, które mogłoby zakończyć starcie. Ostatecznie ówczesny mistrz nie odklepał i finalnie wygrał na punkty.

Mimo porażki zawodnik WCA Fight Team mógł być zadowolony ze swojego występu. Dobra postawa sprawiła, że "Borz" nie wypadł z rozgrywki o mistrzowski tytuł. Już na FEN 50 w Gliwicach wrócił na zwycięską ścieżkę pokonując przez poddanie w drugiej rundzie Piotra Poniedziałka. Tym samym Abdurzakov ponownie zapracował na szansę walki o pas.

Drugą szansę na zdobycie mistrzowskiego tytułu 28-latek będzie miał na FEN 55 w Ostródzie. Pierwotnie jego rywalem miał być Magomed Magomedov. Kwestie pozasportowe sprawiły jednak, że w karcie walk musiało dojść do zmian. Ostatecznie przeciwnikiem Abdurzakova będzie Michał Pietrzak. "Crusher" ma na swoim koncie pojedynki w KSW, a ostatnio z powodzeniem walczył na Babilon MMA. Zawodnik z Poznania z pewnością wysoko zawiesi poprzeczkę Abdurzakovowi w tym starciu. Kto będzie górą? Przekonamy się już w najbliższą sobotę.

Transmisja gali FEN 55 w Ostródzie w sobotę 15 czerwca w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go (od 18:30) oraz w Super Polsacie (od 20:00).