Absolutny hit transferowy w Polsce, kibice przecierają oczy. Mistrz Turcji w 1. Lidze!

Blankenau w tym roku skończy 35 lat. Mierzy 194 cm i występuje na pozycji rozgrywającego. Belg w latach 2008 - 2024 występował w trzynastu klubach, w tym między innymi w VC Greenyard Maaseik, Arkas Spor, a także w polskim Projekcie Warszawa (2021/2022). Przed przejściem do Arki Blankenau bronił barw Halkbank Ankara, z którym zdobył mistrzostwo Turcji. Teraz będzie walczyć o awans do PlusLigi.

"Kanadyjski rozgrywający, dwukrotny Olimpijczyk, obecny Mistrz Turcji dołącza do biało-zielonej ekipy. Niemożliwe nie istnieje. Welcome on board" - napisała Bogdanka w mediach społecznościowych.

Belgijski rozgrywający ma na swoim koncie Superpuchar, Puchar oraz mistrzostwo Holandii, mistrzostwo Belgii, a także Puchar i mistrzostwo Turcji. W 2018 roku podczas Memoriału Huberta Jerzego Wagnera Blankenau został najlepszym rozgrywającym turnieju.