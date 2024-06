Letnia stolica polskiego MMA! FEN po raz kolejny zawita do Ostródy

Wielkimi krokami zbliża się FEN 55. Organizacja po raz szósty zawita do Ostródy. Gale w amfiteatrze nad jeziorem Drwęckim wyróżniają się niepowtarzalnym klimatem, a pojedynki zwykle są bardzo emocjonujące. Nie bez powodu Ostróda zyskała nieoficjalne miano "letniej stolicy polskiego MMA".

Pierwszą wizytę w Ostródzie organizacja Fight Exclusive Night złożyła w czerwcu 2019 roku. W walce wieczoru FEN 25 zmierzyli się Maciej Jewtuszko i Vaso Bakocević. Było to rewanż za pojedynek, do którego doszło niemal pięć lat wcześniej na KSW 28. Wówczas górą był "Irokez". Czarnogórzec udanie zrewanżował się zawodnikowi ze Szczecina. Jewtuszko doznał kontuzji nogi, która uniemożliwiła mu wyjście do drugiej rundy. Ponadto na gali zwycięstwa odnieśli m.in. Adrian Zieliński, Krystian Bielski czy Bartosz Leśko.

ZOBACZ TAKŻE: Druga szansa. To będzie nowy mistrz FEN w kategorii półśredniej?

Pomysł organizowania gal na świeżym powietrzu w amfiteatrze przypadł do gustu właścicielom FEN. Rok później, w sierpniu 2020 roku, organizacja ponownie odwiedziła Ostródę. Na drodze nie stanęła nawet pandemia, która miała wtedy ogromny wpływ świat sportu. Main eventem było starcie o pas mistrzowski w kategorii półciężkiej. O to trofeum walczyli Adam Kowalski i Marcin Łazarz. Pojedynek został przerwany w trzeciej rundzie po tym, jak Łazarz nieintencjonalnie trafił palcem w oko Kowalskiego. Walka została uznana za nieodbytą, a pas nie znalazł nowego właściciela. Dodajmy, że Łazarz ostatecznie sięgnął po mistrzowski tytuł, ale dokonał tego trzy lata po tamtych wydarzeniach.

Na kolejną galę FEN w Ostródzie trzeba było czekać 10 miesięcy. W czerwcu 2021 roku w amfiteatrze nad jeziorem Drwęckim odbył się FEN z numerem 35. W walce wieczoru Aleksandr Gorszecznik sprawił niemałą niespodziankę i pokonał na punkty faworyzowanego Adriana Zielińskiego. Najbardziej pamiętnym momentem z tej gali był jednak nokaut Patryka Duńskiego na Kamilu Łebkowskim. Zawodnik z Iławy uporał się z rywalem w zaledwie 17 sekund. Warto dodać, że drugie zawodowe zwycięstwo na gali odniósł Bartosz Szewczyk - aktualny mistrz FEN w wadze półciężkiej.

Czwarta gala FEN w Ostródzie była wyjątkowa. W karcie walk FEN 40 znalazły się aż trzy pojedynki mistrzowskie. Piotr Kuberski został mistrzem kategorii średniej po zwycięstwie przez nokaut nad Marcinem Naruszczką. Natomiast Cezary Oleksiejczuk i Kacper Formela zapisali na swoim koncie pierwsze obrony tytułów. Pierwszy w kategorii półśredniej wypunktował Kamila Kraskę, a drugi znokautował w pierwszej rundzie Aleksandra Gorszecznika. Ponadto zwycięstwa do swoich dorobków dopisali m.in. Adrian Zieliński, Patryk Duński czy Szymon Dusza.

2023 rok to gala FEN 47 z dwoma pojedynkami mistrzowskimi. W pierwszym Łukasz Charzewski bronił tytułu w wadze lekkiej w starciu z Patrykiem Duńskim. Starcie miało bardzo emocjonujący przebieg. Ostatecznie jednogłośnie na punkty wygrał "Hary". Natomiast w drugim, który jednocześnie był main eventem, również jednogłośną decyzją sędziów Kacper Formela pokonał Nurżana Akiszewa i obronił tytuł w wadze piórkowej.

Aby tradycji stało się zadość, w tym roku FEN również odwiedzi Ostródę. Tym razem poznamy nowego mistrza wagi półśredniej. Zostanie nim Mansur Abdurzakov lub Michał Pietrzak. W co-main evencie dojdzie do bardzo ciekawie zapowiadającego się starcia w kategorii lekkiej, w którym zmierzą się weteran ostródzkich gal Patryk Duński i Mateusz Makarowski. Wcześniej zobaczymy starcie w formule K-1 w małych rękawicach pomiędzy Laurą Grzyb a Oliwią Stawską.

Transmisja gali FEN 55 w Ostródzie w sobotę 15 czerwca w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go (od 18:30) oraz w Super Polsacie (od 20:00).