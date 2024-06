ORLEN Superliga Kobiet z rekordową frekwencją w sezonie 2023/2024

132 spotkania w ORLEN Superlidze Kobiet obejrzało w halach łącznie 96 607 kibiców, co daje średnią frekwencję na poziomie 732 osób na mecz. To nowy rekord w ORLEN Superlidze Kobiet. Piłka ręczna w kobiecym wydaniu z roku na rok rośnie w siłę, co widać po 23% wzroście frekwencji względem sezonu 2022/2023, w którym to średnio na meczu było 596 osób.

39 spotkań w lidze zgromadziło ponad tysięczną publikę. Największą średnią frekwencją może pochwalić się MKS FunFloor Lublin, którego mecze w Hali Globus oglądało średnio 1 490 kibiców. To o 26% więcej w porównaniu do sezonu 2022/2023, kiedy domowe mecze zespołu z Lublina oglądało średnio 1 183 kibiców.

Pod kątem średniej frekwencji na drugim miejscu uplasowały się Mistrzynie Polski. Mecze KGHM Zagłębia Lubin oglądało średnio 1 382 kibiców (1 431 sezon wcześniej). Frekwencyjne podium uzupełnia MKS URBIS Gniezno, które zanotowało 16% wzrost. Domowe mecze „Pszczółek” oglądało średnio 1 209 kibiców (1 049 sezon wcześniej).

Na uwagę zasługują również solidne wzrosty średniej frekwencji w Kobierzycach i Piotrkowie. Mecze Kobierek oglądało o 24% kibiców więcej (555 osób na mecz, względem 447 sezon wcześniej), a w Piotrcovii wzrost wyniósł 23% (234 osoby na mecz) względem sezonu 2022/2023, kiedy na spotkania przychodziło średnio 190 kibiców.

Średnia frekwencja:

1. MKS FunFloor Lublin: 1 490 kibiców

2. KGHM MKS Zagłębie Lubin: 1 382 kibiców

3. MKS URBIS Gniezno: 1 209 kibiców

4. AWS Energa Szczypiorno Kalisz: 749 kibiców

5. Młyny Stoisław Koszalin: 730 kibiców

6. KPR Gminy Kobierzyce: 555 kibiców

7. Handball JKS Jarosław: 392 kibiców

8. MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski: 234 kibiców

9. EKS Start Elbląg: 231 kibiców

10. Galiczanka Lwów: 144 kibiców

Najwięcej kibiców w ORLEN Superlidze Kobiet pojawiało się na spotkaniach odwiecznych rywali: KGHM Zagłębia Lubin z MKS FunFloor Lublin. Cztery spotkania z najwyższą frekwencją w lidze dotyczą bezpośrednich starć właśnie tych drużyn. Najwięcej fanów pojawiło się na finałowym meczu sezonu 2023/2024, podczas którego w lubińskiej hali RCS spotkanie na żywo oglądało aż 2 931 kibiców.

Top10 spotkań z największą frekwencją:

1. KGHM MKS Zagłębie Lubin - MKS FunFloor Lublin: 2 931 kibiców | 22.05.2024

2. MKS FunFloor Lublin - KGHM MKS Zagłębie Lubin: 2 500 kibiców | 31.10.2023

3. KGHM MKS Zagłębie Lubin - MKS FunFloor Lublin: 2 309 kibiców | 14.02.2024

4. MKS FunFloor Lublin - KGHM MKS Zagłębie Lubin: 2 280 kibiców | 21.04.2024

5. KGHM MKS Zagłębie Lubin - KPR Gminy Kobierzyce: 1 711 kibiców | 06.03.2024

6. KGHM MKS Zagłębie Lubin - KPR Gminy Kobierzyce: 1 611 kibiców | 13.03.2024

7. MKS FunFloor Lublin - EKS Start Elbląg: 1 600 kibiców | 25.02.2024

8. MKS FunFloor Lublin - MKS URBIS Gniezno: 1 587 kibiców | 19.03.2024

9. MKS FunFloor Lublin - KPR Gminy Kobierzyce: 1 580 kibiców | 14.05.2024

10. MKS FunFloor Lublin - Młyny Stoisław Koszalin: 1 452 kibiców | 23.03.2024

