Dobry występ reprezentacji Polski w Pucharze Narodów

Biało-Czerwoni, jadący w składzie: Dawid Kubiak na wałachu Flash Blue B, Marek Nowicki na klaczy La Pezi, Michał Tyszko na ogierze Colinero oraz Cassandra Orschel na klaczy Dacara E, od początku zawodów spisywali się dobrze i bez większych problemów zakwalifikowali się do drugiego nawrotu, w którym brało udział 8 najlepszych zespołów z pierwszej części konkursu. Polacy przystępowali do niego z pięcioma punktami karnymi (bezbłędnie w pierwszym nawrocie jeździł Dawid Kubiak, a Michał Tyszko miał jedynie 1 pkt karny za przekroczoną normę czasu).

W drugim nawrocie błędu ustrzegła się jedynie jadąca jako ostatnia Cassandra Orschel i ostatecznie podopieczni trenera Jana Vinckiera z 14 punktami karnymi uplasowali się na 7. miejscu.

- Przed własną publicznością nie jeździ się łatwo, bo chciałoby się zrobić coś ekstra, a nie zawsze się to udaje. Przed zawodami taki wynik brałbym w ciemno, ale teraz jestem trochę rozczarowany - powiedział Dawid Kubiak, reprezentant Polski w jeździectwie.

Piątkowe zawody stały na bardzo mocnym i wyrównanym poziomie, a walka o zwycięstwo toczyła się - i to dosłownie - do ostatniej chwili. Po pierwszym nawrocie liderami byli Duńczycy, którzy jako jedyna ekipa przejechała bezbłędnie. W drugim drużyna ta popełniła jeden błąd, w dodatku na ostatniej przeszkodzie, przez co spadła na drugie miejsce.

Wygrali Holendrzy, którzy po trzech punktach karnych w pierwszym przejeździe drugi pokonali z czystym kontem i to oni sięgnęli po zwycięstwo. W skład najlepszej drużyny dzisiejszego konkursu weszli: Leopold Van Asten na wałachu VDL Groep Iron Z (0/0), Henk Frederiks na ogierze Impian D (4/8), Mathijs Van Asten na wałachu Sirocco (2/0) oraz Willem Greve na ogierze Grandorado TN N.O.P. (1/0).

W porannym konkursie CSI4* (parkur miał tu wysokość 140 cm, a zmierzyło się z nim 66 par) najlepszy okazał się reprezentant Arabii Saudyjskiej Abdullah Alsharbatly, który startował na ogierze Extra Strong, druga była Erika Lickhammer-van Helmond ze Szwecji, dosiadająca klaczy Saratoga LW, a trzeci był Brytyjczyk Mark Edwards na ogierze Dillinger NE.

Kolejne zmagania na Hipodromie w Sopocie już w sobotę (15 czerwca). Transmisja w Polsacie Sport 1 od godziny 14.15.