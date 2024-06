Powrót po trzech latach! Polski siatkarz znów zagra w Treflu Gdańsk

Trefl Gdańsk podał nazwisko kolejnego siatkarza, który wzmocni skład tej drużyny w przyszłym sezonie. Fabian Majcherski wraca do Gdańska po trzech latach i związał się z klubem rocznym kontraktem.

Fabian Majcherski (rocznik 1997) gra na pozycji libero. Poprzednio w drużynie Trefla Gdańsk grał w latach 2016–21, a wcześniej występował drużynach młodzieżowych tego klubu.

Żółto-czarne barwy zaczął reprezentować w wieku 16 lat. Do pierwszej drużyny dołączył przed sezonem 2016/17, pełniąc wówczas rolę zmiennika Piotra Gacka. Następnie duet na swojej pozycji tworzył przez cztery lata z Maciejem Olenderkiem. Do największych sukcesów Fabian Majcherski może zaliczyć tytuł najlepszego broniącego podczas finałowego turnieju Pucharu Polski w 2018 roku, brązowy medal PlusLigi oraz Puchar Polski w sezonie 2018, a także grę w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów. W poprzednim sezonie reprezentował barwy pierwszoligowego MKS Będzin, z którym sięgnął po złoty medal Tauron 1.Ligi, tym samym awansując do PlusLigi.

– Jestem niezwykle zadowolony, że ponownie będę reprezentować barwy Trefla Gdańsk. Gdańsk to mój dom, to tutaj rozpoczęła się moja przygoda z profesjonalną siatkówką, więc ten powrót jest dla mnie szczególnie ważny. Zamierzam wnieść do zespołu dużo uśmiechu i pozytywnej energii. Będę dawać z siebie sto procent na każdym treningu i w każdym meczu. Razem będziemy walczyć i sięgać po najwyższe cele – powiedział Majcherski.

– Bardzo się cieszę z powrotu kolejnego wychowanka Trefla Gdańsk – Fabiana Majcherskiego. Poprzednio, kiedy Fabian grał w naszym klubie, wraz z drużyną zdobył brązowy medal PlusLigi oraz Puchar Polski w sezonie 2017/2018. Podczas finałowego turnieju pucharowego we Wrocławiu Fabian zdobył tytuł "najlepszego broniącego". Fabian wprowadza pozytywną energię do szatni i tworzy bardzo dobrą atmosferę. Cieszę się, że Fabian wzmocni pozycję libero i razem z Voitto Koykką będą stanowić o sile przyjęcia i obrony naszej drużyny – zaznaczył prezes klubu Dariusz Gadomski.