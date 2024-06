Holender zakpił z Polaków. Ostra riposta Hajty na antenie! "Szanuj nasze zasady"

W meczu pierwszej kolejki Euro 2024 Polska zmierzy się z Holandią. Oczywistym faworytem tej potyczki są "Oranje", co w niewybredny sposób podkreślił w rozmowie z gazetą "De Volkskrant" Jan de Zeeuw. Holender w latach 2006-2009 był dyrektorem reprezentacji Polski i to on zachęcał działaczy PZPN do zatrudnienia Leo Beenhakkera.

- W barażach z Walią przez 120 minut nie było ani jednego celnego strzału. Polacy wygrali dopiero po rzutach karnych. Holandia nie musi wystawiać bramkarza. Polska nie potrafi grać w piłkę nożną, jeśli wywrze się presję, nie będą nic wiedzieć. Pomocnik Zieliński nie grał w Napoli od dwóch miesięcy z powodu kłótni z prezesem. Bramkarz Szczęsny jest dobry, ale obrońcy zawodzą. Szczególnie Dawidowicz ma promień skrętu ciężarówki - mówił de Zeeuw.



Te słowa odbiły się w Polsce szerokim echem. Bez komentarza nie mógł pozostawić ich Tomasz Hajto. Ekspert Polsatu Sport odniósł się do wypowiedzi Holendra w naszym programie "Cafe Euro Cast".



- Holendrzy to są bardzo mili ludzie. A nam akurat w Polsce trafił się taki, które chce nas umoralniać i uczyć piłki. Nie podoba mi się to. Proponuję dwa kroki do tyłu i niech następnym razem przemyśli, co mówi w wywiadzie. Jeżeli mieszka w naszym kraju, wymagam szacunku dla ludzi, którzy coś w naszej piłce osiągnęli. A skoro tak mu się tutaj nie podoba, to może wrócić do Holandii. Ja zawsze mówię jedną rzecz: jako obcokrajowiec mieszkający w Polsce szanuj nasze zasady, akceptuj naszą kulturę - odpowiedział Hajto.



Mecz Polska - Holandia rozpocznie się w niedzielę o 15:00.