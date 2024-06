Reprezentacja Niemiec pewnie pokonała Szkocję 5:1 w meczu otwarcia turnieju EURO 2024. Bramki dla gospodarzy zdobyli Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz, Niclas Fullkrug i Emre Can. Szkoci musieli zadowolić się samobójczym trafieniem Antonio Rudigera.

Od początku z natarciem na bramkę Szkotów ruszyli Niemcy. Świetnie w polu karnym przeciwnika odnajdywał się Jamal Musiala, a wspomagał go przede wszystkim Florian Wirtz. To drugi z nich otworzył wynik spotkania, który miał wyglądać jeszcze bardziej imponująco.

Duet Musiala - Wirtz dawał o sobie znać, ale należy podkreślić także wyśmienitą dyspozycję operujących w środku pola Toniego Krossa i Ilkaya Gundogana. To oni budowali akcje Niemców i byli współautorami okazji na 2:0, gdy Kai Havertz wykładał piłkę pod nogi Wirtza. Szkoci byli całkowicie bezradni.

W 43. minucie wyprostowaną nogą w piszczel Gundogana wszedł Ryan Porteous, za co został wyrzucony z boiska. Całe zdarzenie miało miejsce w polu karnym Szkotów, więc do podyktowanej jedenastki podszedł Havertz i pewnym strzałem umieścił futbolówkę w siatce. Goście kończyli pierwszą połowę w dziesiątkę i ze stratą trzech bramek.

W 62. minucie na boisku zameldował się Niclas Fullkrug w miejsce Havertza i to on miał być autorem kolejnego trafienia. Napastnik reprezentacji Niemiec popisał się soczystym strzałem prosto do siatki już w 68. minucie i miał okazję poprawić swój strzelecki dorobek kilka minut później, ale ostatecznie musiał zadowolić się jednym trafieniem.

W końcówce akcja przeniosła się na krótką chwilę pod bramkę Niemców, a niefortunnie interweniował Antonio Rudiger. Niedawny triumfator Ligi Mistrzów strącił piłkę nie pozostawiając szans Manuelowi Neuerowi i notując pierwszy samobójczy gol tych mistrzostw. Jeszcze w doliczonym czasie dał o sobie znać zmiennik - Emre Can dokładając na konto gospodarzy jeszcze jedną bramkę i tym samym zakończył to spotkanie.

Niemcy - Szkocja 5:1 (3:0)

Bramki: 1:0 Florian Wirtz (10), 2:0 Jamal Musiala (19), 3:0 Kai Havertz (45+1-karny), 4:0 Niclas Fuellkrug (68), 4:1 Antonio Rudiger (87-samobójcza), 5:1 Emre Can (90+3).

Żółta kartka - Niemcy: Robert Andrich, Jonathan Tah. Szkocja: Anthony Ralston.

Czerwona kartka - Szkocja: Ryan Porteous (44-faul).

Sędzia: Clement Turpin (Francja).

Niemcy: Manuel Neuer - Joshua Kimmich, Antonio Rudiger, Jonathan Tah, Maximilian Mittelstadt - Jamal Musiala (74. Thomas Mueller), Robert Andrich (46. Pascal Gross), Ilkay Guendogan, Toni Kroos (80. Emre Can), Florian Wirtz (63. Leroy Sane) - Kai Havertz (63. Niclas Fuellkrug).

Szkocja: Angus Gunn - Anthony Ralston, Jack Hendry, Ryan Porteous, Kieran Tierney (78. Scott McKenna), Andy Robertson - John McGinn (67. Kenny McLean), Callum McGregor (67. Billy Gilmour), Scott McTominay, Ryan Christie (82. Lawrence Shankland) - Che Adams (46. Grant Hanley).

PI, Polsat Sport