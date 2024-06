Kolejne medale dla Polski! Do złota zabrakło niecałej sekundy

Rywalizacja tego dnia rozpoczęła się niezwykle udanie dla Biało-Czerwonych. Borowska i Szczerbińska po kilku latach przerwy dopiero niedawno wróciły do wspólnego pływania, a obie kanadyjkarki w Paryżu będą startować właśnie w dwójce na 500 m. Do tej konkurencji zgłosiło się mało osad, dlatego od razu rozegrano finał. Polki nie były faworytkami tego wyścigu, bowiem obok siebie miały bardziej utytułowane i "opływane" załogi. Tymczasem metę przekroczyły niemal równo z Węgierkami i do ustalenia zwycięzcy potrzebny był fotofinisz. Ostatecznie złoty medal przegrały zaledwie o 0,08 sekundy.

ZOBACZ TAKŻE: Rewolucja w MKOl! Ważą się losy kolejnych igrzysk

Trzecie były startujące pod neutralną flagą Białorusinki Anhelina Bardanouskaja i Volha Klimawa.

W rywalizacji kajakowych czwórek Polki też nie były faworytkami, bowiem w mistrzostwach nie startują zawodniczki, które mają kwalifikację olimpijską, m.in. Karolina Naja, Anna Puławska czy Dominika Putto. Biało-czerwone popłynęły drugim składem, a mimo to do końca walczyły o zwycięstwo. Ostatecznie triumfowała osada gospodarzy, a Biało-Czerwone straciły 1,22 sekundy do zwyciężczyń. Na najniższym stopniu podium stanęły Norweżki.

Dla Iskrzyckiej i Kołodziejczyk były to już drugie medale wywalczone w Szegedzie. Ta pierwsza triumfowała w jedynce na 1000 m, a Kołodziejczyk była druga w K1 200 m.

Aktualny dorobek polskiej reprezentacji to sześć medali. Po złoto sięgnął także kanadyjkarz Oleksii Koliadych w jedynce na 200 m, a srebrne krążki zdobyli Jakub Stepun i Przemysław Korsak w K2 200 m.

Kolejne finały zaplanowano na sobotnie popołudnie, o medale rywalizować będzie pięć polskich osad.

PAP