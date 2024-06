Wicemistrzowie świata będą faworytami starcia w Duesseldorfie. Na Euro grają po raz jedenasty, a w dorobku mają dwa tytuły mistrzowskie - w 1984 i 2000 roku. Dla Austriaków to trzeci z rzędu, a łącznie czwarty występ. Sukcesów w ME nie odnosili. Obie drużyny bez problemu awansowały do turnieju w Niemczech: Francuzi wygrali swoją grupę, natomiast Austriacy zajęli drugie miejsce, z punktem straty do Belgii.

"Austria to niedoceniany zespół. W ciągu ostatnich kilku lat zrobili duże postępy. Graliśmy z nimi w Lidze Narodów i mogliśmy się przekonać, jaką mają jakość" - ostrzegł selekcjoner reprezentacji Francji Didier Deschamps, nawiązując do spotkań w 2022 roku - u siebie "Trójkolorowi" wygrali 2:0, a na wyjeździe zremisowali 1:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Austria - Francja od godziny 21.00 na Polsatsport.pl.

BS, PAP