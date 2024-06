Belgia - Słowacja to drugi z poniedziałkowych meczów Euro 2024. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

W grupie E faworytem jest Belgia. "Czerwone Diabły" rozpoczną od meczu ze Słowacją, z którą nigdy nie grali w wielkim turnieju. W eliminacjach Belgowie zdobyli 20 punktów w ośmiu meczach, a Romelu Lukaku strzelił 14 goli. Słowacy w swojej grupie zajęli drugie miejsce, za Portugalią, wygrywając siedem z 10 spotkań.

"Oczywiście po losowaniu wszyscy mówili, że jesteśmy faworytami. Może na papierze tak to wygląda, ale w piłkę nożną gra się na boisku. Słowacja przegrała tylko dwa mecze eliminacji i było to dwa razy z Portugalią, 0:1 i 2:3. To mówi samo za siebie" - przypomniał trener reprezentacji Belgii Domenico Tedesco.

Relacja live i wynik na żywo meczu Belgia - Słowacja od godziny 18.00 na Polsatsport.pl.

BS, PAP