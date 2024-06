Stało się. Kolejna rywalka Świątek nie zagra na igrzyskach!

To nie pierwsza rezygnacja z olimpijskiej rywalizacji w ostatnim czasie. W poniedziałek z rywalizacji wycofała się największa rywalka Igi Świątek - Aryna Sabalenka. Teraz dołączyła do niej 10. w rankingu WTA Ons Jabeur. To kolejne ułatwienie dla Polki, która i tak jest faworytką do olimpijskiego złota.

"Po konsultacji z moim sztabem medycznym w sprawie igrzysk w Paryżu zdecydowaliśmy, że szybka zmiana nawierzchni i wymagana adaptacja narażą moje kolano na ryzyko, zagrażając reszcie sezonu. Niestety nie wezmę udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Zawsze lubiłam reprezentować swój kraj, jednak muszę słuchać swojego organizmu i rad sztabu" - napisała Jabeur w mediach społecznościowych.

W rywalizacji męskiej także zdarzają się rezygnację. W sobotę Rosyjska Federacja Tenisowa poinformowała, że Andriej Rublow oraz Karen Chaczanow również zdecydowali się nie wystąpić w igrzyskach. Jeszcze wcześniej o swojej absencji poinformował Ben Shelton.

Ceremonia otwarcia tegorocznych igrzysk olimpijskich ma odbyć się 26 lipca. Zakończenie jednej z najważniejszych imprez w świecie sportu zaplanowano natomiast na 11 sierpnia.