Na ten talent warto zwrócić uwagę! Polska siatkarka zadebiutuje w elicie

Zuzanna Maciejewicz została nową siatkarką klubu MOYA Radomka Radom. Młoda libero jest reprezentantką Polski juniorek. Do Radomia trafiła z klubu GKS Wieżyca Stężyca i będzie to dla niej debiut w Tauron Lidze.

Zuzanna Maciejewicz (rocznik 2006) swoją przygodę z siatkówką rozpoczęła w młodzieżowym zespole GKS Wieżyca Stężyca. Mimo młodego wieku, mierząca 171 cm wzrostu libero może się już pochwalić się imponującymi osiągnięciami. W różnych zespołach Klubu GKS Wieżyca wywalczyła srebrny (2023) oraz brązowy medal (2022) Mistrzostw Polski U18, została też wyróżniona jako najlepsza libero mistrzostw. Zdobyła też dwa złote medale mistrzostw Polski U20. W minionych rozgrywkach 1. Ligi siatkarek rozegrała łącznie 19 spotkań.

Zobacz także: Doświadczona rozgrywająca zagra w Radomce. Transfer wewnątrz Tauron Ligi

Maciejewicz jest także reprezentantką Polski juniorek U20. W styczniu grała w zwycięskiej drużynie mistrzostw Europy Wschodniej (EEVZA). Dzięki tak znakomitemu występowi w turnieju, drużyna trenera Miłosza Majki awansowała do finałów mistrzostw Europy juniorek U20, które zostaną rozegrane w dniach 5–17 sierpnia w Irlandii oraz Bułgarii.

Zuzanna Maciejewicz – siatkarka MOYA Radomki Radom Zobacz galerię

– Zuzanna to bardzo pracowita i zdeterminowana zawodniczka wyróżniająca się na pozycji libero w swojej kategorii wiekowej. Świetny sezon 2023/2024 w wykonaniu Zuzi w pierwszo ligowym zespole, zaowocował kolejnym powołaniem do reprezentacji Polski U20, co bardzo dobrze świadczy o formie zawodniczki. Zuzię obserwuję już od długiego czasu i widzę jak szybko się rozwija, dlatego uważam że jest to odpowiedni moment na przejście do drużyny grającej w najwyższej klasie rozgrywek w Polsce. Będzie to dla niej kolejny istotny etap kariery, umożliwiający podnoszenie poziomu swoich umiejętności oraz pozwalający zdobyć niezbędne doświadczenie na parkietach Tauron Ligi – powiedział trener Radomki Jakub Głuszak.

Transfer Zuzanny Maciejewicz zamknął obsadę libero w klubie z Radomia. Wcześniej Radomka poinformowała, że w przyszłym sezonie na tej pozycji zagra w tej drużynie doświadczona Izabela Śliwa.