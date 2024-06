Gwiazdor reprezentacji Francji nie wystąpi w trzecim turnieju Ligi Narodów siatkarzy!

Earvin N’Gapeth ma problem z mięśniem łydki. Z tego powodu nie pojechał do Ottawy na drugi z turniejów kontynentalnych. Selekcjoner "Les Bleus" Andrea Giani liczył na powrót bombardiera na boisko podczas rywalizacji w Pasay na Filipinach. Tak się jednak nie stanie.

Jak donoszą francuskie media, gwiazdor reprezentacji Francji pojechał z drużyną do Azji, ale na boisku się nie pojawi. Prawdopodobnie N'Gapeth przechodzi obecnie okres rekonwalescencji, a jego treningi są lżejsze niż pozostałych zawodników.

Na Filipinach rywalizują USA, Japonia, Francja, Kanada, Iran, Holandia, Niemcy i Brazylia. To już ostatni moment, by zdobywać cenne punkty do rankingu FIVB, który może okazać się kluczowy przed losowaniem grup na igrzyska olimpijskie.

Turniej finałowy tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w dniach 27–30 czerwca. Czołowe drużyny powalczą o zwycięstwo w tej imprezie w Atlas Arenie w Łodzi.