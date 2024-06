Klejnot w koronie letniego kalendarza sportowego. Polsat Sport pokaże Royal Ascot 2024

Royal Ascot, które dla wyścigów konnych jest tym, czym igrzyska olimpijskie dla innych dyscyplin sportowych, ma niezwykle bogatą historię. Po raz pierwszy gonitwy w tym położonym na południowym wschodzie Anglii miasteczku odbyły się w 1711 roku, a zorganizowała je sama królowa Anna, pomysłodawczyni wybudowania na terenie jej posiadłości toru wyścigowego. Nic więc dziwnego, że zmagania w w hrabstwie ceremonialnym Berkshire już od trzech wieków przyciągają na trybuny członków brytyjskiej rodziny królewskiej, a zmarła przed dwoma laty królowa Elżbieta II była tak wielką fanką Royal Ascot, że na czas trwania zawodów przenosiła się do zamku Windsor, oddalonego od toru o zaledwie 12 kilometrów. Mało tego, panująca przez ponad 70 lat głowa państwa wystawiała nawet do gonitw swoje najlepsze konie!

ZOBACZ TAKŻE: Zascha Nygaard Lill najlepsza w Grand Prix w Sopocie, trzecie miejsce Tomasza Miśkiewicza



Warto bowiem wiedzieć, że Royal Ascot to w Anglii coś więcej niż tylko rywalizacja sportowa. To również niezwykle ważne wydarzenie towarzyskie, na którym pośród 300 tysięcy kibiców (tyle obejrzało na żywo ubiegłoroczne zmagania) można dostrzec nie tylko arystokrację, ale i gwiazdy kina (tor został nawet wykorzystany w jednym z filmów o agencie Jamesie Bondzie), telewizji, muzyki i sportu. Wielkimi fanami wyścigów konnych w Ascot są między innymi znany producent telewizyjny Simon Cowell (bezlitosny juror z wielu programów typu talent show) i czterokrotny złoty medalista olimpijski w lekkiej atletyce Mo Farah, a w tym roku swój udział potwierdził sir Alex Ferguson, były trener Manchesteru United.



Pięciodniowe zmagania na torze w hrabstwie ceremonialnym Berkshire to także istna rewia mody, z której zdjęcia trafiają później na czołówki największych światowych magazynów. Aby móc pokazać się na trybunie honorowej, mężczyźni muszą być ubrani w jasne fraki i cylindry, zaś kobiety powinny mieć zasłonięte ramiona i talie, a spódnice i sukienki muszą sięgać przynajmniej do kolan. Nieodłącznym atrybutem dam powinny być także kapelusze. To właśnie z nich w dużej mierze słynie – pod kątem modowym – Royal Ascot. W czwartki, podczas tak zwanego Ladies Day, organizowany jest nawet konkurs na najpiękniejsze nakrycie głowy. O tym, jak sztywne normy co do strojów panują podczas tego pięciodniowego święta wyścigów konnych świadczy zaś fakt, że kiedy dwa lata temu – w związku z falą upałów w Wielkiej Brytanii – organizatorzy zdecydowali się nieco poluzować te zasady i zezwolili mężczyznom na zdjęcie krawatów podczas piątkowych zmagań, informacja ta trafiła niemal do wszystkich gazet i portali internetowych. Była to bowiem pierwsza taka sytuacja od początku XIX wieku, kiedy to sformalizowano zasady dotyczące ubioru.



Bogatą tradycję mają również serwowane dania i napoje. Podobnie jak podczas tenisowego Wimbledonu tu również jednym z przysmaków są truskawki z bitą śmietaną, ale Royal Ascot to przede wszystkim szparagi i... homary, których w ciągu pięciu dni podaje się nawet 15 tysięcy sztuk. Głównym napojem jest zaś koktajl na bazie rozcieńczonego lemoniadą Pimmsa, podawany z dodatkiem wielu owoców.



Jeżeli chodzi o czysto sportową rywalizację, to w tym roku podczas Royal Ascot czeka nas łącznie 36 wyścigów, a pula nagród, która w ubiegłym roku była wyjątkowo wysoka, bo sięgała aż 9 milionów funtów, w tym roku ma przekroczyć 10 milionów! Nic więc dziwnego, że na starcie zobaczymy najlepsze brytyjskie (i wiele topowych zagranicznych) konie, a wśród faworytów poszczególnych gonitw znajdą się między innymi: Notable Speech (triumfator kwietniowej gonitwy 2000 Guineas Stakes), White Birch, Vauban (zwycięzca zmagań JCB Triumph Hurdle w Cheltenham z 2022 roku), Rouhiya (triumfatorka majowych zmagań 1000 Gwinei na Paris-Longchamp) oraz Inspiral (w 2021 roku czołowa dwulatka Europy, następnie zdobywczyni Coronation Stakes i Prix Jacques Le Marois jako trzylatka, wyróżniona w ubiegłym roku tytułem czempionki Ameryki wśród klaczy ścigających się na torach trawiastych).

Program Royal Ascot 2024

Wtorek (18 czerwca):



14.30: Queen Anne Stakes (Grupa 1)

16.05: Coventry Stakes (Grupa 2)

16.40: King’s Stand Stakes (Grupa 1)

17.20: St James’s Palace Stakes (Grupa 1)

18.00: Ascot Stakes (Handicap)

18.35: Wolferton Stakes (Listed)

19.10: Copper Horse Stakes (Handicap)



Środa (19 czerwca):



16.05: The Queen’s Vase (Grupa 2)

16.40: The Duke of Cambridge Stakes (Grupa 2)

17.20: Prince of Wales’s Stakes (Grupa 1)

18.00: Royal Hunt Cup (Handicap)

18.35: The Windsor Castle Stakes (Listed)

19.10: The Kensington Palace Stakes (Handicap)



Czwartek (20 czerwca):



15.00: Norfolk Stakes (Grupa 2)

16.05: The King George V Stakes (Handicap)

16.40: Ribblesdale Stakes (Grupa 2)

17.15: The Gold Cup (Grupa 1)

18.00: Britannia Stakes (Handicap)

18.35: Hampton Court Stakes (Grupa 3)

19.10: The Buckingham Palace Stakes (Handicap)



Piątek (21 czerwca):



15.30: Albany Stakes (Grupa 3)

16.05: Commonwealth Cup (Grupa 1)

16.40: Duke of Edinburgh Stakes (Handicap)

17.20: Coronation Stakes (Grupa 1)

18.00: Sandringham Stakes (Handicap)

18.35: King Edward VII Stakes (Grupa 2)

19.10: The Palace of Holyroodhouse Stakes (Handicap)



Sobota (22 czerwca):



15.30: Chesham Stakes (Listed)

16.06: Jersey Stakes (Grupa 3)

16.41: Hardwicke Stakes (Grupa 2)

17.20: The Platinum Jubilee Stakes (Grupa 1)

18.00: Wokingham Stakes (Handicap)

18.35: Golden Gates Stakes (Handicap)

19.10: Queen Alexandra Stakes



Transmisje Royal Ascot 2024 będzie można śledzić od wtorku do soboty w Polsacie Sport Premium 3. Początek zawsze o godzinie 14.30.