Indykpol AZS Olsztyn zamknął kadrę! Poznaliśmy wszystkich siatkarzy na przyszły sezon

Kacper Sienkiewicz (rocznik 2005) to mierzący 202 cm wzrostu przyjmujący. Jest wychowankiem AZS UWM Olsztyn, z którym zdobywał tytuły mistrza województwa w kategorii kadetów oraz juniorów i wywalczył awans do półfinału mistrzostw Polski juniorów. Do seniorskiego zespołu Indykpolu AZS Olsztyn dołączył już w 2020 roku, kiedy to pomagał pierwszej drużynie w treningach w czasie okresu przygotowawczego, w czasie nieobecności zagranicznych zawodników.

Młody przyjmujący ma już za sobą debiut w rozgrywkach PlusLigi. Swój premierowy mecz w biało-zielonych barwach rozegrał 9 grudnia 2023 roku, w wyjazdowym starciu przeciwko KGHM Cuprum Lubin. W sumie wystąpił w 7 spotkaniach, w których zdobył 2 punkty.

Szymon Patecki (rocznik 2005) jest wychowankiem IKS Atak Elbląg. Umiejętności siatkarskie rozwijał także w Akademii Siatkówki Trefla Gdańsk. Swoją naukę kontynuował w SMS PZPS Spała, z którą występował na boiskach Tauron 1 Ligi w sezonie 2022/23. Jest także młodzieżowym reprezentantem Polski – w 2021 roku zdobył tytuł mistrza Europy Wschodniej (EEVZA) w kategorii U17 oraz brał udział w mistrzostwach Europy do lat 18 (2022).

Atakujący do Indykpolu AZS Olsztyn dołączył w minionym sezonie, gdzie równocześnie występował w drużynach młodzieżowych AZS UWM Olsztyn. Wciąż czeka jednak na debiut w PlusLidze.



Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn rozpoczną przygotowania do nowego sezonu w połowie lipca (więcej informacji o przygotowaniach wkrótce). Pierwszy mecz sezonu został zaplanowany na weekend 13–15 września, a rywalem akademików z Kortowa w Hali Urania będzie PGE GiEK Skra Bełchatów.

Indykpol AZS Olsztyn – skład na sezon 2024/2025:

rozgrywający: Eemi Tervaportti, Karol Jankiewicz

przyjmujący: Nicolas Szerszeń, Moritz Karlitzek, Manuel Armoa, Mateusz Janikowski, Kamil Szymendera, Kacper Sienkiewicz

atakujący: Jan Hadrava, Daniel Gąsior, Szymon Patecki

środkowi: Szymon Jakubiszak, Jakub Majchrzak, Dawid Siwczyk, Paweł Cieślik

libero: Kuba Hawryluk, Jakub Ciunajtis.