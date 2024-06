Dania ma bardzo wiele do udowodnienia w meczu z Anglią. Oczywiście, muszą pokazać, że remis ze Słowenią to jedynie wypadek przy pracy, ale przede wszystkim rozliczyć się ze wspólnej duńsko-angielskiej historii z poprzedniego Euro. W 2021 roku Dania dotarła do półfinału, gdzie spotkała właśnie reprezentację Anglii. Odpadli po dogrywce, w której trakcie zwycięska bramka padła po bardzo kontrowersyjnym rzucie karnym. Raheem Sterling padł jak rażony piorunem, po delikatnym, jeśli w ogóle prawdziwym, kontakcie z obrońcą duńskim. Wystarczyło by przekonać sędziego i by wyeliminować "kopciuszka" poprzedniego turnieju.

Anglicy walczą o przekonanie całego świata, że ta drużyna naprawdę jest faworytem do mistrzostwa. Według niemalże każdej strony liczącej rynkową wartość poszczególnych piłkarzy mają najbardziej wartościową drużynę turnieju. Na ostatnich mistrzostwach Europy zabrakło im celności w serii rzutów karnych by, cytując ich słynny hymn turniejowy, "Piłka nożna wróciła do domu". Ostatecznie musieli zadowolić się srebrem.

Podopieczni Garetha Southgate'a nie zachwycili w pierwszym meczu. Oczywiście, pokonali Serbię, ale chyba wszyscy oczekiwali od faworytów turnieju innej reakcji po strzeleniu bramki, niż cofnięcie się do obrony. Anglii ma wspaniały potencjał ofensywny, bo jak inaczej nazwać drużynę, w której grają gwiazdy takie jak Kane, Foden, Saka, Palmer czy oczywiście Bellingham? Trudno nie odnieść wrażenia, że Gareth Southgate blokuje szalony potencjał ofensywny własnego zespołu w imię odpowiedzialnej gry. Jak dotąd ta strategia nie przyniosła im ostatecznego sukcesu na żadnym z trzech ostatnich turniejów.



Relacja live i wynik na żywo meczu Dania - Anglia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport