Trwa druga kolejka fazy grupowej Euro 2024. Czas na mecz Hiszpania - Włochy. Kto zwycięży to starcie? Relacja live i wynik na żywo meczu Hiszpania - Włochy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

Starcie tych zespołów na wielkim turnieju to niemalże gwarantowany klasyk. Hiszpania z Włochami spotyka się na każdych mistrzostwach Europy od 2008 roku. W tym okresie jedynie w 2016 roku zwycięzca bezpośredniego starcia tych zespołów nie wygrał później Euro. Same spotkania też przeszły wielokrotnie do historii piłki, przykładowo mecz finałowy 2012, w którym Hiszpania zaskakująco rozgromiła Włochów aż 4:0, czy wspaniałe serie rzutów karnych z półfinału w 2021, czy ćwierćfinału w 2008.

Hiszpania bardzo pewnie rozprawiła się z Chorwacją w pierwszym spotkaniu, wyśmienity występ całego zespołu przełożył się na pewne zwycięstwo 3:0. Jedynym momentem, po którym drużynie z Półwyspu Iberyjskiego powinna zapalić się czerwona lampka, był bezsensowny karny wywołany przez Rodriego. Pomocnik Manchesteru City miał szczęście, że nie obejrzał czerwonej kartki, a Hiszpania, że Chorwacja nie wykorzystała prezentu.

Reprezentacja Włoch weszła w spotkanie z Albanią chyba najgorzej jak mogła, tracąc bramkę w pierwszej minucie. Ekipa z Półwyspu Apenińskiego natychmiast rzuciła się do odrabiania strat. Po 15 minutach spotkania Włosi byli już na prowadzeniu za sprawą Bastoniego i Barelli.

Pierwsze spotkania obu zespołów pokazały, że są to drużyny, które świetnie czują się w posiadaniu piłki i są w stanie bezproblemowo zdominować rywala. Z drugiej strony, oba popełniły błędy, które mogły ich bardzo wiele kosztować. Ze względu na wynik spotkania Chorwacja - Albania, zwycięzca ego meczu na pewno wyjdzie z grupy, a w przypadku remisu najpewniej zrobią to oba zespoły.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport