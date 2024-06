Trwa druga kolejka fazy grupowej Euro 2024. Czas na mecz Słowenia - Serbia. Kto zwycięży to starcie? Relacja live i wynik na żywo meczu Słowenia - Serbia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:00.

Słoweńcy zdołali zaskoczyć w pierwszej kolejce, remisując z faworyzowanymi Duńczykami. Chociaż reprezentacja Danii szybko wyszła na prowadzenie za sprawą Christiana Eriksena, to taktyczna dyscyplina Słoweńców pozwoliła im utrzymać się w meczu. Piękne trafienie znanego z ekstraklasowych boisk Erika Janzy pozwoliło urwać punkt przeważającym rywalom.

Serbowie pierwsze starcie rozegrali z Anglią, murowanym faworytem ich grupy. Przegrali 0:1, ale nie jest to powodem do wstydu, tym bardziej że mieli okazje na wyrównanie stanu rywalizacji. Podopieczni Dragana Stojkovicia mają najtrudniejszy mecz grupowy już za sobą, więc ich pozycja w kontekście awansu do następnej rundy jest naprawdę dobra.

Te zespoły rywalizowały w jednej grupie w ostatniej edycji Ligi Narodów. W Lublanie był remis, w Belgradzie Serbowie wygrali 4:1.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport