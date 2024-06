Polscy siatkarze mają zapewniony udział w turnieju finałowym, bowiem w dniach 27-30 czerwca odbędzie się on w Łodzi. Mimo to nie zamierzają odpuszczać żadnego meczu, by solidnie przygotować się do najważniejszej imprezy czterolecia - igrzysk olimpijskich w Paryżu, które rozpoczną się już 26 lipca.

Ekipa prowadzona przez Nikolę Grbicia jest faworytem do medalu. Dobrą dyspozycję Biało-Czerwoni potwierdzili także w pierwszym meczu w Lublanie. Pewnie i bez straty seta pokonali w nim Włochów. Dzięki wygranej wrócili na pozycję wiceliderów rozgrywek. Mają tyle samo punktów co prowadząca Słowenia, ale o jedno zwycięstwo mniej. Trzeci są Włosi.

Przed rozpoczęciem rywalizacji w łódzkiej Atlas Arenie, odbędzie się jeszcze jedno ważne wydarzenie. Rozlosowane zostaną grupy na igrzyska olimpijskiej. Wśród pań wszystko już wiadomo - Polki zagrają z Brazylijkami, Japonkami i Kenijkami.

W kolejnym meczu Polacy zmierzą się z Argentyńczykami. Zespół z Ameryki Południowej ma w tym roku zmienne szczęście - wygrali pięć meczów, ale tyle samo skończyło się ich porażką. Z dorobkiem 15 punktów plasują się na ósmej pozycji w tabeli.

Transmisja meczu Polska - Argentyna w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 12:50. Studio przedmeczowe rozpocznie się o 11:00 w Polsacie Sport 1.