Liga Narodów siatkarzy: Polska - Serbia. Relacja live i wynik na żywo

Przed reprezentacją Polski siatkarzy przedostatni mecz trzeciego turnieju Ligi Narodów w fazie interkontynentalnej. W sobotnie popołudnie we słoweńskiej Lublanie podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Serbią. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Dla rodaków naszego selekcjonera będzie to szalenie ważne spotkanie, ponieważ wciąż nie są pewni gry na igrzyskach olimpijskich. Serbowie walczą o ostatnie wolne miejsce z Kubą. W rankingu FIVB lepiej wygląda sytuacja ekipy z Bałkanów, ale w tabeli VNL to drużyna z Ameryki Północnej znajduje się na ostatnim miejscu dającym awans do turnieju finałowego Ligi Narodów w Łodzi.

Kubańczycy rozegrali jednak jedno spotkanie więcej i czeka ich już tylko starcie z... Polską. Biało-czerwoni mogą zatem rozdawać karty w kontekście olimpijskiej przepustki. Serbia w razie porażki z naszym zespołem będzie mieć jeszcze szansę nadrobić straty meczem z Bułgarią, licząc na konsekwencję mistrzów Europy i ich triumf nad Kubą w niedzielę.

Polacy nie muszą jednak przejmować się sytuacją poszczególnych drużyn, samemu walcząc o pierwsze miejsce po fazie interkontynentalnej. To o tyle istotne, że taki scenariusz pozwoli wicemistrzom świata zmierzyć się w ćwierćfinale turnieju finałowego z... Serbią lub Kubą. Wszystko wskazuje bowiem na to, że któraś z tych drużyn zajmie ósme miejsce. Z kolei druga lokata może skojarzyć Polaków z zawsze groźną Brazylią.

Ekipa Grbicia w piątek pewnie pokonała Argentynę bez straty seta i jest wiceliderem tabeli z punktem... przewagi nad przewodzącą w stawce Słowenią. Warto bowiem podkreślić, że o kolejności decyduje najpierw liczba zwycięstw, a tych o jedno więcej mają gospodarze zmagań w Lublanie. Serbia zwyciężyła Turcję 3:1 i plasuje się na dziewiątej pozycji ze stratą dwóch "oczek" do ósmej Kuby, ale z tyloma samymi wygranymi.

Ostatni raz Polska rywalizowała z Serbią w ćwierćfinale ubiegłorocznych mistrzostw Europy. Wówczas nasi siatkarze wygrali 3:1, aby niedługo później sięgnąć po złoto w całym turnieju.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Serbia od godz. 16:30 na Polsatsport.pl.