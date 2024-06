Zwroty akcji i pięć goli! Austria wygrała "polską" grupę Euro 2024

Już w szóstej minucie Austriacy objęli prowadzenie za sprawą... Donyella Malena. Napastnik Borussii Dortmund niefortunnie interweniował we własnym polu karnym, co skończyło się fatalnie dla jego drużyny.



Zobacz także: Godne pożegnanie z Euro 2024. Polacy sprawili niespodziankę w meczu z Francuzami

Holendrzy próbowali odpowiedzieć, ale warto zaznaczyć, że w pierwszej połowie nie oddali ani jednego celnego strzału. Najbliżej wyrównania był Malen, który jednak minimalnie chybił w sytuacji sam na sam z Patrickiem Pentzem.

Druga część gry to jednak inna historia. Ta zaczęła się idealnie dla "Pomarańczowych". Austriacy zbyt odważnie przesunęli się pod pole karne rywali, co podopieczni Ronalda Koemana od razu wykorzystali. Zrobił to Cody Gakpo, który precyzyjnym uderzeniem doprowadził do wyrównania.

Holendrzy nie poszli za ciosem. Austriacy doszli do siebie po stracie gole i sami odpowiedzieli. Zrobił to Romano Schmid, wykorzystując ładną akcję swojej drużyny. "Pomarańczowi" wyrównali na kwadrans przed końcem za sprawą Memphisa Depaya.

Sytuacja była jednak na tyle dynamiczna, że wynik 2:2 nie utrzymał się do końca. Pięć minut później pięknym strzałem popisał się Marccel Sabitzer, wyprowadzając Austrię na prowadzenie.

Taki rezultat już się nie zmienił. Austria wygrała i mecz, i całą grupę, zdobywając sześć punktów. Druga była Francja (5 oczek), a trzecią pozycję zajęła Holandia (4 punkty). Stawkę zamknęli Polacy (1 pkt.).

Holandia - Austria 2:3 (0:1)

Bramki: 0:1 Donyell Malen (6-samobójcza), 1:1 Cody Gakpo (47), 1:2 Romano Schmid (59-głową), 2:2 Memphis Depay (75), 2:3 Marcel Sabitzer (80).

Holandia: Bart Verbruggen - Lutsharel Geertruida, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Nathan Ake (66. Micky van de Ven) - Tijjani Reijnders (66. Georginio Wijnaldum), Jerdy Schouten, Joey Veerman (35. Xavi Simons) - Donyell Malen (72. Wout Weghorst), Memphis Depay, Cody Gakpo.

Austria: Patrick Pentz - Stefan Posch, Maximilian Woeber, Philipp Lienhart (64. Leopold Querfeld), Alexander Prass - Patrick Wimmer (64. Christoph Baumgartner), Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Florian Grillitsch (64. Konrad Laimer), Romano Schmid (90+2. Andreas Weimann) - Marko Arnautovic (78. Michael Gregoritsch).

Żółte kartki: Stefan Posch, Patrick Wimmer, Leopold Querfeld.

Sędzia: Ivan Kruzliak (Słowacja). Widzów: 68 363.

Polsat Sport