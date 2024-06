Wystarczyły trzy sety! Pierwszy półfinalista Ligi Narodów siatkarzy już znany

W premierowej partii przewagę uzyskali Japończycy (11:7, 15:10), którzy dobrze grali w obronie i skutecznie kontrowali. Kanada zmniejszyła różnicę przy zagrywkach Arthura Szwarca (15:13), a później odrobiła straty (18:18). To zaowocowało emocjonującą końcówką. Yuki Ishikawa atakiem z przechodzącej piłki wywalczył piłkę setową (24:22). Rywale doprowadzili do rywalizacji na przewagi, której bohaterem był Ishikawa. Jego skuteczny atak, a później as serwisowy rozstrzygnęły seta na korzyść Japonii (26:24).

Początek drugiej odsłony przyniósł wyrównaną rywalizację obu ekip. Minimalną przewagę miała drużyna z Azji, a Kanadyjczycy ułatwiali rywalom zadanie, popełniając błędy własne. W środkowej części seta Japonia przejęła inicjatywę i odskoczyła na sześć oczek – gdy asa posłał Tatsunori Otsuka, prowadzili 19:13. Końcówka bez emocji, Japończycy spokojnie dowieźli przewagę, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Yuji Nishida (25:18).

Kanadyjczycy nie rezygnowali i znacznie lepiej zaprezentowali się w kolejnym secie. Pomogła im dobra dyspozycja w polu serwisowym – asami popisali się Fynnian McCarthy (9:10) oraz Stephen Maar (12:14). Drużyna z Kraju Kwitnącej Wiśni trzymała kontakt z rywalami, a po asie Ishikawy wyrównała (20:20). Losy seta rozstrzygnęły się więc w końcówce. Japonia przegrywała 22:23, ale atak Kento Miyaury i punktowy blok dały meczową (24:23). Szwarc doprowadził do gry na przewagi. Rozstrzygnął ją dwoma skutecznymi atakami Yuki Ishikawa (26:24).

Najwięcej punktów: Yuki Ishikawa (26), Tatsunori Otsuka (10) – Japonia; Arthur Szwarc (17), Stephen Maar (14), Eric Loeppky (10) – Kanada. Japończycy mieli przewagę w ofensywie, lepiej prezentowali się w polu serwisowym i popełnili mniej błędów od rywali.

Siatkarze Japonii po raz drugi w historii awansowali do czołowej czwórki Ligi Narodów. Po raz pierwszy dokonali tego w 2023 roku, gdy zakończyła rozgrywki na trzecim miejscu. W półfinale Japończycy zmierzą się ze zwycięzcą konfrontacji Słowenii z Argentyną, zaplanowanej na piątek.

Japonia – Kanada 3:0 (26:24, 25:18, 26:24)

Japonia: Yuji Nishida, Taishi Onodera, Tatsunori Otsuka, Akihiro Yamauchi, Masahiro Sekita, Yuki Ishikawa – Tomohiro Yamamoto (libero) oraz Kento Miyaura, Masato Kai. Trener: Philippe Blain.

Kanada: Luke Herr, Stephen Timothy Maar, Lucas Van Berkel, Arthur Szwarc, Fynnian McCarthy, Eric Loeppky – Justin Lui (libero) oraz Nicholas Hoag, Brodie Hofer, Danny Demyanenko, Brett Walsh. Trener: Tuomas Sammelvuo.

Sędziowie: Angela Grass (Brazylia) – Wim Cambre (Belgia).

