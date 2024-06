Michał Winiarski odkrył karty. Znamy kadrę Niemiec na igrzyska w Paryżu

Wśród wybrańców Winiarskiego znalazł się tylko jeden nominalny atakujący - niezwykle doświadczony i utytułowany Georg Grozer. Polski szkoleniowiec postawił natomiast aż na pięciu przyjmujących - Branda, Karlitzka, Christiana Fromma, Moritza Reicherta i Rubena Schotta.

Niemieccy środkowi bloku, którzy wystąpią w Paryżu, to Anton Brehme, Tobias Krick i Lukas Maase. Duet rozgrywających tworzą Lukas Kampa oraz Johannes Tille, a libero zespołu to Julian Zenger. Jako trzynasty, rezerwowy gracz, na igrzyska pojedzie rozgrywający Jan Zimmermann.

W olimpijskiej drużynie nie znalazł się m.in. bardzo utalentowany skrzydłowy Erik Roehrs, któremu występ na igrzyskach uniemożliwiły problemy zdrowotne.

- Liga Narodów była dla nas przygotowaniem do igrzysk. Wszyscy w niej zagrali i wszyscy mieli okazję, by pokazać, jak ważni są dla zespołu. Ci, którzy znaleźli się w kadrze udowodnili to i są obecnie najlepszymi zawodnikami w naszej drużynie narodowej - powiedział po ogłoszeniu kadry trener Winiarski, którego słowa przytacza oficjalna strona internetowa niemieckiej federacji siatkarskiej (volleyball-verband.de).

- Jedziemy na turniej olimpijski z tylko jednym atakującym, Georgiem Grozerem, ale z pięcioma przyjmującymi, a Moritz Karlitzek może grać również na ataku. W kwalifikacjach olimpijskich taką rolę pełnił Erik Roehrs. Niestety, nie może grać z powodu kontuzji i operacji. Szkoda, ponieważ ma wielki potencjał i w ubiegłym roku pokazał jak ważny jest dla zespołu. Mamy wspaniałego atakującego w osobie Georga, ale lubię grać także w ustawieniu z trzema przyjmującymi, ponieważ zespół jest wówczas bardzo zbalansowany i gra w innym stylu - dodał szkoleniowiec kadry Niemiec oraz aktualnego wicemistrza Polski, Aluronu CMC Warty Zawiercie.

W fazie grupowej paryskich igrzysk Niemcy zagrają w grupie C. Zmierzą się z Japonią, Stanami Zjednoczonymi oraz Argentyną.

Spośród powołanych przez Winiarskiego graczy czterech będzie w sezonie 2024/2025 występować na boiskach PlusLigi. Kampa jest zawodnikiem Trefla Gdańsk, Karlitzek gra w Indykpolu AZS-ie Olsztyn, a Brand właśnie zamienił Bogdankę LUK Lublin na Projekt Warszawa. Z kolei Brehme będzie występował w mistrzu Polski Jastrzębskim Węglu. Plusligową przeszłość mają natomiast Fromm (Jastrzębski Węgiel), Reichert (Trefl), Schott (Trefl, Indykpol) oraz Zimmermann (BBTS Bielsko-Biała).

W sztabie niemieckiej kadry na igrzyska poza Winiarskim znaleźli się też m.in. Dominik Posmyk (asystent trenera), Andrzej Zahorski (trener przygotowania fizycznego) oraz Robert Kaźmierczak (statystyk).

Skład reprezentacji Niemiec na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu:

Rozgrywający: Lukas Kampa, Johannes Tille

Atakujący: Georg Grozer

Przyjmujący: Christian Fromm, Moritz Reichert, Ruben Schott, Moritz Karlitzek, Tobias Brand

Środkowi: Anton Brehme, Tobias Krick, Lukas Maase

Libero: Julian Zenger

Rezerwowy: Jan Zimmermann (rozgrywający).

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport